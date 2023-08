Controlli a Roma, sequestrati 80kg di cibo scaduto in un minimarket

Continua costante l’impegno della Polizia di Stato nei controlli a Roma e nel litorale romano. Sono state identificate 350 persone, controllati 225 veicoli e 2 esercizi commerciali, 2 le sanzioni amministrative: sequestrati 80 kg di alimenti scaduti.

I controlli della Polizia

Nel fine settimana appena trascorso i servizi ad Alto Impatto Distrettuale, volti a garantire e incrementare la percezione di sicurezza e la fiducia dei cittadini e dei numerosi turisti presenti nella Capitale e sul litorale laziale, hanno visto impegnati gli uomini del X Distretto Lido, insieme a quelli del Reparto Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine, dell’unità cinofila, della Guardia di Finanza e della Polizia Roma Capitale.

Durante le attività sono state controllate 225 autovetture, con elevazione di 13 contravvenzioni per violazione del Codice della strada, 350 persone e 2 attività commerciali. Una di queste, un minimarket, è stata sanzionata per irregolarità amministrative: oltre 3500 euro di multa e 80 kg di alimenti scaduti sequestrati.

Inoltre, durante i servizi è stata eseguita un’Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere, così come disposto dal G.I.P. del Tribunale Penale di Roma, in seguito a richiesta di aggravamento pena, nei confronti di un romano dell’81, autore di reati contro il patrimonio.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

