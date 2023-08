Non vogliono essere chiamati “angeli” e ancor di più essere definiti “eroi”. “In una situazione molto critica – spiega Luigi Martufi – ci siamo resi utili a salvare una vita”. L’umiltà e la modestia non celano quello che di provvidenziale è accaduto ieri mattina, quando, verso le 10.30, in territorio degli Altipiani di Arcinazzo, a Trevi nel Lazio, gli automobilisti dell’ “Invictvs club 4×4” hanno salvato la vita a un 67enne romano che ha accusato un malore gravissimo.

La testimonianza del presidente del club automobilistico

“Stavamo percorrendo una traversa di via Lolli – è la testimonianza del presidente del club Luigi Martufi – nell’ambito del raduno denominato “Sulle strade del Cesanese e sulle tracce di Annibale” sotto l’egida di FEDERAZIONE ITALIANA FUORISTRADA. Sulla stradina sterrata, in una zona impervia, ci siamo imbattuti in un uomo che aveva accusato un grave malore. Accanto a lui la moglie. Abbiamo tranquillizzato l’uomo e allertato immediatamente i soccorsi”.

L’intervento dei soccorsi

Dalla Città di Anagni in pochi minuti sono giunti i sanitari dell’Ares 118 e una pattuglia del nucleo radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Anagni. “Ci siamo spostati di qualche chilometro dal luogo del malore per assenza del segnale telefonico – continua nel racconto il presidente Martufi – e abbiamo guidato i soccorritori vicino al luogo dove si trovava il 67enne, accompagnando con i nostri mezzi sia i medici e sia i carabinieri vista la non praticabilità della strada sterrata ai mezzi comuni”.

Il 67enne romano dopo essere stato messo in sicurezza ha ricevuto le prime cure sul posto e trasferito presso l’ospedale di Colleferro, dove tutt’ora si trova sotto osservazione.

Invictvs club 4×4, affiliato della Federazione italiana fuoristrada, è una bellissima realtà rimarcata proprio dal presidente Martufi: “Vorrei ringraziare tutti i soci del club che sono prontamente intervenuti e sono stati determinanti nelle operazioni di soccorso. Persone che non hanno avuto un attimo di esitazione nell’aiutare chi è in difficoltà, nel pieno rispetto dell’ambiente e della fauna che vi abita”.

I ringraziamenti del Sindaco di Fiuggi

E il giorno dopo il salvataggio provvidenziale sono giunte le parole di soddisfazione dal sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini e dall’assessore con delega allo sport Laura Latini: “Salvare una vita umana ha un valore altissimo, specie se le operazioni si devono svolgere in un luogo inaccessibile ai mezzi di soccorso.

In più occasioni l’utilizzo dei mezzi 4×4 è risultato indispensabile per superare alcune emergenze collettive, come accadde nel 2012 in occasione della corposa nevicata.

Il plauso di questa amministrazione comunale è rivolto prima di tutto agli uomini dell’Invictvs e alla prontezza dei soccorritori (118 e carabinieri), una collaborazione fattiva che ha permesso di salvare il 67enne romano. Complimenti a tutti”.