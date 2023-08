Roma, ladri di appartamento: in manette altre due persone

Hanno infranto la porta finestra di un appartamento in via Benedetto XIV e si sono introdotti all’interno senza che le affittuarie, due donne sulla sessantina, se ne accorgessero.

Roma, ladri di appartamento: ancora 2 persone arrestate dalla Polizia di Stato

Gli indiziati sono poi fuggiti a bordo di una macchina cercando di far perdere le proprie tracce ma sono stati prontamente rintracciati dagli agenti della Polizia di Stato sull’Aurelia, dove sono stati bloccati e identificati.

I soggetti, due giovani di 27 e 23 anni, sono stati allora arrestati per tentato furto in concorso. I poliziotti della Squadra Volanti, del XV Distretto Ponte Milvio e del commissariato Flaminio, sono riusciti ad individuare i 2 grazie anche alla minuziosa descrizione di un testimone, relativa ai vestiti e al modello dell’auto. Gli agenti hanno proceduto anche al sequestro del cacciavite utilizzato per forzare l’ingresso nell’appartamento, che era nascosto sotto un altro automezzo parcheggiato in strada.

L’Autorità Giudiziaria ha quindi convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella capitale.

Ad ogni modo gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Foto di repertorio