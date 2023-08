Alle ore 5:50 di oggi, 27 agosto 2023, la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato in Via Roverbella, a Roma, la Squadra 9/A di Prati con il carro/autoprotettori ed il Funzionario di guardia, per l’incendio di un appartamento situato al piano terra di un edificio di tre piani.

Roma, incendio in un appartamento: soccorso un ragazzo di 26 anni

Il personale VVF giunto sul posto, mentre spegneva l’incendio che aveva coinvolto la cucina ed alcuni suppellettili, ha tratto in salvo l’inquilino, un ragazzo di 26 anni, che era rimasto intossicato ed ustionato.

Il giovane è stata immediatamente assicurato alle cure del 118, che ha disposto il trasferimento in codice rosso presso l’ospedale Sant’Andrea. Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine.