Concorso Comune Fiumicino per Agenti di Polizia Locale

Come viene riportato da Circuito Lavoro, è stato bandito un interessante concorso al Comune Fiumicino per Agenti di Polizia Locale: i posti da ricoprire saranno 15. Per candidarsi per questo concorso pubblico gli interessati avranno tempo fino al prossimo 25 agosto.

Requisiti Per partecipare al concorso per Agenti di Polizia locale al Comune di Fiumicino, gli interessati dovranno possedere i seguenti requisiti: età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista come limite massimo dalle norme vigenti per il collocamento a riposo

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea oppure trovarsi nelle condizioni previste dai commi 1 e 3-bis, articolo 38 del D.lgs. 165/2001

diploma di scuola media superiore di durata quinquennale che consente l’accesso alle facoltà universitarie;

idoneità psico-fisica all’attività lavorativa da svolgere

godimento dei diritti civili e politici

non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la costituzione del rapporto di lavoro

essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo (nati entro il 31.12.1985)

non essere stati licenziati, destituiti, dispensati o dichiarati decaduti

da precedenti rapporti di lavoro presso Pubbliche Amministrazioni per giusta causa ovvero per altre cause previste da norme di legge o di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Altri requisiti non avere riportato condanne penali – anche non definitive – che impediscono la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione

patente di guida di Categoria B

possesso dei requisiti per il conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza e l’esercizio delle conseguenti funzioni ai sensi della Legge 65/1986

disponibilità incondizionata al porto d’armi e all’uso delle armi e di non trovarsi in nessun caso di incompatibilità al maneggio e all’uso delle armi

non essere stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati

non essere stati ammessi a prestare servizio civile in quanto obiettore di coscienza oppure, decorsi almeno 5 anni dalla data del congedo, avere formalmente rinunziato allo status di obiettore di coscienza nelle modalità previste dalla legge

disponibilità incondizionata alla conduzione di tutti i veicoli in dotazione del Corpo della Polizia Locale del Comune di Fiumicino (autoveicoli, ciclomotori, velocipedi)

sana e robusta costituzione e mancanza di condizioni psicofisiche pregiudizievoli allo svolgimento dei compiti di istituto

normalità del senso cromatico e luminoso

acutezza visiva naturale non inferiore a dodici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell’occhio che vede meno

percezione della voce sussurrata a m. 6,00 da ciascun orecchio

Prove I candidati al concorso Comune Fiumicino per Agenti di Polizia Locale dovranno sostenere una prova a risposta multipla che consisterà nella risoluzione di 30 quesiti. Le materie oggetto di esame saranno specificate sul bando ufficiale del concorso. Come candidarsi Ma come fare domanda? Gli interessati dovranno compilare l'apposito modulo da inviare per e mail all'indirizzo protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it. La mail dovrà inviata solo ed esclusivamente da un indirizzo PEC.