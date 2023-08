Hotel in Sardegna mette nel buffet una donna ricoperta di… cioccolata

Tempesta di reazioni e indignazione per una foto postata sui social di una donna distesa su un buffet ricoperta di cioccolato fuso ha fatto scalpore in Italia il post su internet di un manager milanese, che quest’anno ha scelto la località sarda di Golfo Aranci per le sue vacanze.

Molti hanno caratterizzato l’evento come l’assoluta umiliazione del sesso femminile

Si tratta di una fotografia in cui si distingue una ragazza sdraiata, il cui corpo è stato ricoperto di cioccolato fuso, in un buffet di dolci dell’hotel. “Vedendo questa foto sono rimasto sbalordito. Qual è l’opinione dei dirigenti dell’azienda turistica che gestisce l’unità alberghiera riguardo alla presentazione specifica del corpo femminile? Il corpo di una donna, di un’operaia, viene ridotto a un piatto, per la soddisfazione di alcuni occhi furbi”, ha scritto il manager milanese, via Linkedin.

Tutta questa immagine, come ha aggiunto, ha scioccato anche la figlia quattordicenne che testimoniava con lui. La catena che gestisce il particolare albergo, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” dopo la dimensione che l’intero caso ha assunto sulla stampa italiana, ha sottolineato che “si scusa” e che “è stata avviata un’indagine interna, con l’obiettivo di non ripetere mai qualcosa di simile e che nessun cliente si senta insultato».