Asili nido e scuole dell’infanzia cercano personale per assistenza e pulizia a Roma

Tempor spa filiale di Roma, Aut. Min. Lav. Prot. 1153 – SG del 06/12/2004, ricerca per la Società Roma Multiservizi SpA in Roma

ADDETTI AL TRASPORTO SCOLASTICO part time

Le risorse selezionate si occuperanno di:

· accompagnamento di bambini normodotati e disabili, in bus scolastici

· attività di pulizie presso nidi e scuole d’infanzia del comune di Roma.

Si richiede:

· disponibilità immediata

· preferibile esperienza in medesime mansioni

Si offre:

· Orario di lavoro part time 15 ore settimanali da lunedì al venerdì 3 ore giornaliere su turnazione spezzata, con possibilità di supplementare;

· CCNL Pulizie e Servizi Integrati / Multiservizi, inquadramento: 1° o 2° livello (in dipendenza dell’anzianità nel settore, come prevede il CCNL).

· Contratto di somministrazione a tempo determinato, da inizio settembre a dicembre, possibilità di proroga fino a giugno 2024.

Luogo di Lavoro: Roma (vari municipi)

