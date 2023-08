Nei giorni scorsi i poliziotti dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile hanno arrestato un ragazzo di 29 anni per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, detenzione abusiva di armi comuni da sparo e munizionamento oltre che per ricettazione.

L’intervento della Polizia di Stato in zona Borghesiana – Rocca Cencia e la perquisizione domiciliare

Nello specifico, nel corso di dedicati servizi volti al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, gli agenti della Squadra Mobile, nel transitare nel quartiere Borghesiana-Rocca Cencia, hanno notato in strada un individuo confabulare con un altro soggetto che riceveva nelle mani qualcosa di sospetto. Il successivo controllo delle due persone ha consentito di rinvenire, indosso al secondo uomo, 15 dosi di cocaina pronte per lo spaccio ed una somma in denaro.

Durante la perquisizione locale nell’abitazione del secondo soggetto è stato trovato un ulteriore quantitativo di stupefacente, superiore ai 100 grammi, suddiviso tra cocaina, hashish e marijuana, oltre a del materiale per il confezionamento ed una rudimentale contabilità inerente l’attività illecita.

Inoltre, all’interno di un cassetto sono state rinvenute due pistole comuni da sparo clandestine: una Beretta 92FS cal. 9×21 rifornita e con matricola abrasa, una Beretta 84F cal. 9 corto provento di rapina e n. 63 munizioni complessive.

L’Autorità Giudiziaria ha quindi convalidato la misura pre-cautelare, al termine della quale la persona è stata sottoposta alla misura cautelare in carcere.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.