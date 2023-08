Ostia, colpi di arma da fuoco in strada, ricercato il colpevole

Nel primo pomeriggio di oggi un grave episodio si è verificato nelle strade di Ostia, sul litorale romano, quando alcuni colpi di pistola sono stati sparati in pieno giorno.

L’evento si sarebbe verificato vicino la stazione lido, in una zona poco distante dalla spiaggia. Secondo quanto riportato dall’Ansa, si tratterebbe di via Domenico Baffigo.

Nessun ferito, ora si cerca il colpevole

Fortunatamente non risultano feriti, ma la Polizia è ora impegnata nelle ricerche della persona che avrebbe aperto il fuoco per non si sa ancora quale motivo per poi darsi alla fuga. Diversi cittadini residenti nella zona avrebbero segnalato tutto alle forze dell’ordine dopo aver udito gli spari.

La polizia sta ora indagando: grazie alle testimonianze di alcuni testimoni stanno provando a ricostruire l’accaduto. Secondo quanto si apprende dall’ANSA, il proprietario della pistola sarebbe ora ricercato.

Foto di repertorio