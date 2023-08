Nella stazione Tiburtina si sono vissuti momenti di panico questo pomeriggio, quando un uomo cecoslovacco di 74 anni, in forte stato di agitazione, ha tentato una rapina con una pistola a salve in uno dei locali della stazione.

La tentata rapina

L’episodio sarebbe avvenuto in un fast food, in cui l’uomo avrebbe puntato la pistola a salve contro la cassiera per poi sparare un colpo in aria. A riportare la notizia è l’agenzia Ansa, secondo cui l’aggressore sarebbe stato poi bloccato dagli agenti della sicurezza e infine arrestato dalla polizia ferroviaria.

Dalla perquisizione che ne è seguita, è emerso che nello zainetto portava anche altri oggetti pericolosi come un’accetta, coltelli, una balestra e un rasoio.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio