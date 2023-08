“Preghiera per Willy Monteiro”: arriva il documentario di Aurelio Picca su Rai 3

Venerdì 8 settembre 2023, su Rai 3, andrà in onda il documentario “Preghiera per Willy Monteiro”, scritto, diretto e condotto da Aurelio Picca.

Preghiera per Willy è dedicato alla morte di Willy Monteiro Duarte, ragazzo di origini capoverdiane vittima di un violento pestaggio a Colleferro per il quale sono appena stati condannati all’ergastolo i due fratelli autori dell’omicidio. Il documentario andrà in onda venerdì 8 settembre 2023 su Rai 3.

La sinossi

Lo scrittore e giornalista Aurelio Picca indaga sulle cause della violenza che il 6 settembre 2020, a Colleferro, ha portato alla morte Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di origini capoverdiane vittima di un violento pestaggio. Picca ricompone i pezzi di questa tragica storia intervistando i personaggi coinvolti o testimoni della vicenda, ma anche attingendo con originalità alla personale esperienza dei luoghi e dei paesi che hanno fatto da sfondo al delitto. Il documentario definisce così un ritratto inquietante del contesto sociale e culturale del luogo dove si sono svolti i fatti, rintracciando in esso l’humus di una tragedia moderna che suscita ancora molte domande, soprattutto sul perché quella notte Willy ha perso la vita.