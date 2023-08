La linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia e via Cassino risulta sospesa per l’investimento di una persona da parte di un treno in prossimità di Roma Casilina. Ecco la situazione di oggi pomeriggio, 23 agosto 2023.

Persona investita da un treno in prossimità di Roma Casilina: sospesa circolazione ferroviaria

“Sulla linea Roma – Napoli via Formia e via Cassino, la circolazione ferroviaria è sospesa per l’investimento di una persona da parte di un treno. Attivato l’intervento delle autorità competenti per lo svolgimento dei necessari accertamenti. Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni”, è quanto si apprende dal sito di RFI.

Al momento non si hanno ulteriori notizie, né sull’identità della vittima né sulla dinamica di quanto accaduto. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio