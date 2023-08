Estate Romana, tutti gli eventi nella Capitale dal 23 al 29 agosto

Proseguono le tante iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale nel corso del mese di agosto. Tra cinema, teatro, musica, danza, arte, incontri e attività per bambini e famiglie, anche questa settimana un ricco programma di eventi proposti dalle istituzioni culturali cittadine e dalle associazioni vincitrici dell’avviso pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024”. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma . Ecco alcuni degli appuntamenti.

CINEMA

Ha preso il via, presso l’Arena Aurora (via di Tor Pignattara 78), la prima edizione di CINEMATIC – Così lontani, così vicini, rassegna cinematografica organizzata da Luci Ombre Srl, con la direzione artistica di Phaim Bhuiyan e Cristiano Gerbino. Fino al 1° settembre una variegata programmazione di film che hanno come filo conduttore il tema dell’immigrazione e che, in un quartiere fortemente multietnico, provano ad abbattere le barriere diventando strumento di integrazione e condivisione. La rassegna vuole coinvolgere la comunità̀ bengalese-romana invitandola a prendere parte alle visioni e alle sonorizzazioni proposte, creando un confronto con le nuove comunità di cittadini. Queste le proiezioni della settimana: East is East di Damien O’Donnell ( 23 agosto ); Sognando Beckham di Gurinder Chadha ( 24 agosto ); Il palazzo del viceré sempre di Chadha ( 25 agosto ); Dheepan di Jacques Audiard ( 28 agosto ). Il 29 agosto , infine, verrà proiettata una selezione di cortometraggi di Rai Cinema Channel e a seguire il film Qualcosa di meraviglioso di Pierre-François Martin-Laval. Inizio proiezioni ore 21; ingresso libero fino a esaurimento posti.

Nel Parco Maurizio Arena di piazza Benedetto Brin (VIII Municipio), sul grande schermo dell’Arena Garbatella a cura di Olivud srl, questa settimana sono in programma le seguenti proiezioni: Animali selvatici di Cristian Mungiu ( 23 agosto ); Tutto in un giorno di Juan Diego Botto ( 24 agosto ); Il piacere è tutto mio di Sophie Hyde ( 25 agosto ); Rapito di Marco Bellocchio ( 26 agosto ); Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch ( 27 agosto ); Le vele scarlatte di Pietro Marcello ( 28 agosto ); Il signore delle formiche di Gianni Amelio ( 29 agosto ). Inizio proiezioni alle ore 21.15. Apertura biglietteria alle 20.30. Biglietti online su http://www.2tickets.it. L’Arena, dedicata all’attrice Rossana Di Lorenzo vissuta nel quartiere e scomparsa la scorsa estate, aderisce anche all’iniziativa Cinema Revolution con biglietto a € 3,50 per tutti i film italiani ed europei aderenti a questa promozione.

A largo Alessandrina Ravizza (XII Municipio) prosegue fino al 10 settembre la programmazione di Cinevillage Monteverde, l’arena cinematografica all’aperto a cura di AGIS Lazio. Questi i prossimi film in programma questa settimana: Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch ( 23 agosto ); Vicini di casa di Paolo Costella ( 24 agosto ); Quando di Walter veltroni ( 25 agosto ); Lassù qualcuno mi ama di Mario Martone ( 26 agosto ); Il sol dell’Avvenire di Nanni Moretti ( 27 agosto ); L’ultima notte di amore di Andrea Di Stefano ( 29 agosto ). Inizio proiezioni ore 21. Biglietti online su https://nottidicinema.it.

Continua ogni sera fino al 16 settembre in piazza Vittorio Emanuele II, nel quartiere Esquilino (I Municipio), la XXIII edizione del Cinevillage Piazza Vittorio – Notti di Cinema a Piazza Vittorio, la manifestazione promossa da ANEC Lazio che propone un’interessante selezione di film a cura del critico cinematografico Franco Montini, affiancati da incontri con attori e registi, momenti di musica, danza, libri, tornei di scacchi e il Villaggio dello Sport a cura del CONI Lazio. Tra gli appuntamenti della settimana si segnalano le seguenti proiezioni: Babylon di Damien Chazelle ( 23 agosto ); The Fabelmans di Steven Spielberg ( 24 agosto ); Rapito di Marco Bellocchio ( 25 agosto ); Ritorno a Seoul di Davy Chou ( 26 agosto ); Indiana Jones e il Quadrante del Destino di James Mangold ( 27 agosto ). Il 28 agosto a presentare il film Come pecore in mezzo ai lupi saranno la regista Lyda Patitucci e la protagonista Isabella Ragonese. Il 29 agosto , infine, appuntamento con Non così vicino diretto da Mark Foster. Inizio proiezioni ore 21. Biglietti online su https://nottidicinema.it.

Nell’ambito di Cinema sul tetto. Visioni periferiche, la rassegna cinematografica con vista panoramica a cura di Fusolab, in corso fino al 26 settembre sulla terrazza al IV piano del Casilino Sky Park (in viale della Bella Villa 106, nel V Municipio), il 29 agosto alle 21 è in programma Boys di Davide Ferrario. Ingresso libero fino a esaurimento posti (max 200 persone).

Prosegue la programmazione estiva della Casa del Cinema gestita dalla Fondazione Cinema per Roma: ogni sera, presso il Teatro Ettore Scola, la grande arena all’aperto immersa nel parco di Villa Borghese, si terrà una proiezione a ingresso gratuito. Fino al 31 agosto appuntamento con la rassegna Schermi d’agosto che propone diversi titoli del cinema statunitense, europeo e italiano che portano sul grande schermo sogni, avventure, paure e illusioni sullo sfondo della stagione estiva. Questi i film in programmazione, di cui alcuni in lingua originale sottotitolati in italiano: Mediterraneo di Gabriele Salvatores ( 23 agosto ); La spiaggia di Alberto Lattuada ( 24 agosto ); Les petits mouchoirs di Guillaume Canet ( 25 agosto , in v.o. sottotitolata in italiano); Vicky Cristina Barcelona di Woody Allen ( 26 agosto , in v.o. sottotitolata in italiano); Americano rosso di Alessandro D’Alatri ( 27 agosto ); Singin’ in the rain di Stanley Donen e Gene Kelly ( 28 agosto , in v.o. sottotitolata in italiano); Caro diario di Nanni Moretti ( 29 agosto ). Inizio proiezioni ore 21. Info: https://www.casadelcinema.it.

Al Teatro Tor Bella Monaca, nell’ambito del Tor Bella Monaca Teatro Festival Arena Estate, prosegue Cinema di Raccordo 2, la rassegna cinematografica che propone nell’arena esterna del teatro una selezione di pellicole a cura di Maria Vittoria Pellecchia dell’Associazione Eikon. Queste le proposte della settimana: Godland | Nella terra di Dio di Hlynur Pàlmason ( 23 agosto ); Close di Lukas Dhont ( 24 agosto ); Mia di Ivano De Matteo ( 25 agosto ); EO di Jerzy Skolimowski ( 27 agosto ); Un bel mattino di Mia Hansen-Løve ( 28 agosto ); Utama di Alejandro Loayza Grisi ( 29 agosto ). Inizio proiezioni alle ore 21. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

TEATRO E DANZA

Fino al 4 settembre appuntamento nei Giardini della Filarmonica (via Flaminia 118 – II Municipio) con la XXIX edizione de I Solisti del Teatro, lo storico festival diretto da Carmen Pignataro, recentemente scomparsa. Questo il programma della settimana: il 25 agosto Alt Academy presenta Marilyn – Her words, monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Loredana Cannata che porta in scena una delle ultime sere vissute dall’attrice, nell’estate del 1962, in cui, alle sofferenze di una vita, si aggiunsero il tormentato rapporto con il senatore Robert Kennedy e il licenziamento dal suo ultimo e incompiuto film, “Something’s got to give”. Il 28 agosto MDA produzioni danza presenta CLITENNESTRA il processo, spettacolo teatrale scritto da Alma Daddario con Carlotta Bruni, Matteo Gentiluomo, Rosa Merlino, Luca Piomponi, Paola Saribas e Valeria Contadino, per la regia di Sebastiano Tringali. Una polifonia di condanna: tutte le voci del mito, Cassandra, Agamennone, Oreste ed Elettra, intervengono – ora carnefici, ora vittime – per confermare una sentenza/giudizio già scritta. il 29 agosto l’Associazione Culturale ARCADINOÈ propone Il sesso di colpa (reload), un esilarante triangolo amoroso, condito da astrologia, spionaggio, un pizzico di psicanalisi e tanta musica. La pièce è scritta, diretta e interpretata da Patrizio Cigliano, accompagnato sul palco da Beatrice Fazi e Davide Lepore con la partecipazione “in voce” di Oreste Lionello. Spettacoli alle 21.30; botteghino aperto dalle 19 alle 22; info e prenotazioni dalle 10 alle 18 al 380.7862654.

Fino al 28 agosto la compagnia Abraxa Teatro presenta ScenArte. 29° Festival Internazionale del Teatro Urbano, ideato e diretto da Emilio Genazzini. Tra Isola Farnese, Cesano di Roma, il Giardino degli Aranci e la Biblioteca Galline Bianche, 36 appuntamenti dalle performance alle visite guidate, ma anche laboratori, incontri e mostre di pittura di artisti locali. Un ricco programma di eventi specificamente ideati per essere ambientati in scenari urbani non adatti al teatro di strada e pensati per l’occasione dalle compagnie coinvolte nel progetto Le stagioni dei Municipi. Tra gli spettacoli in calendario al Giardino degli Aranci (via di Santa Sabina): si parte con le performance Opere Prime a cura dei due gruppi partecipanti alla Rete Laboratorio Roma, il 23 agosto dalle ore 21, Azione Immediata di Teatro Roget, Tutta Campagna di Labirion Officine Trasversali, Cadevano le bombe come neve di Teatro Origine e Carnallegra di Compagna IMPROV; il 24 agosto alle 18.30 Shangai di Teatro Scatola, seguono gli spettacoli Faust! L’Attimo Irripetibile di Abraxa Teatro (ore 21) e Taiko No Koe del gruppo di Rita Superbi “Kigaidaiko” (ore 22.30); il 25 agosto dalle ore 18.30 vanno in scena le performance Carousel di Hilo Rojo e La Maglianata de La Bottega dei Comici a cui seguirà lo spettacolo Klima X di Antagon TheaterAKTion (ore 21). Il 26 agosto si apre alle 18 con La Lingua dei Fiori a cura di Teatro Nucleo per proseguire con Barboni dei Borboni della compagnia del Loto (ore 21) e Cubano. Storia di un embargo scritto e diretto da Post It 33 (ore 22); il 27 agosto appuntamento alle 10.30 da non perdere Pane, teatro e censura. Il teatro e la generazione Z in Iran, incontro con il regista, attore, musicista e insegnate di recitazione teatrale Ashkan Khatibi, tra gli artisti più noti e apprezzati in Iran nonché attivista impegnato per la libera espressione artistica; dalle ore 18 sono in programma una serie di performance riunite sotto il titolo de Il Teatro del Presente che vedrà la partecipazione di artisti e gruppi giovani coordinati dal gruppo Post-It 33. Il 28 agosto ci si sposta presso la Biblioteca Galline Bianche (viale delle Galline Bianche 105) per Racconti Urbani. Dalla Memoria all’Immaginazione di Emilio Genazzini, regista di Abraxa Teatro. In questa giornata conclusiva, dalle ore 17.30, si terrà la lettura pubblica dei racconti originali creati dalle persone che hanno partecipato alle esperienze narrative itineranti, svolte nei borghi antichi di Isola Farnese e di Cesano. Ingresso libero con prenotazione a abraxateatro@abraxa.it o ai numeri 06.65744441 – 340.4954566.

Riprende il progetto Metropolitan a cura di E45: fino al 30 settembre un ciclo di laboratori di scrittura creativa e arte scenica che esplorano specifiche aree del V Municipio in cerca di ispirazione per lo sviluppo di partiture drammaturgiche. Il 29 agosto , dalle 18 alle 21, ci si sposta a Fortezza Est (via Francesco Laparelli 62) in compagnia di Umberto Francia e Alfio Montenegro. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.it.

Nell’Arena esterna del Teatro Tor Bella Monaca, per la rassegna Tor Bella Monaca Teatro Festival Arena Estate, il 26 agosto alle 21 va in scena Quel che provo dir non so, monologo divertente e autoironico di Pierpaolo Spollon (che firma il testo con Matteo Monforte) che sul palco cerca di dare una risposta alla domanda “Ma cos’è davvero un’emozione?”, raccontando quali sono stati i suoi turbolenti rapporti con le emozioni, dall’età dell’infanzia fino ai giorni nostri. Regia di Mauro Lamanna. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Prosegue a Villa Borghese, nell’Arena Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti 2023, la nuova struttura provvisoria adiacente allo storico Globe Theatre della città di Roma, ancora inagibile, il tradizionale appuntamento estivo con il Teatro Shakespeariano, a cura della società Politeama, con la direzione artistica di Nicola Piovani e con il sostegno dell’Amministrazione Capitolina. Fino al 27 agosto , alle 21, va in scena Il sogno di una notte di mezza estate, la celebre commedia di William Shakespeare, per la regia di Riccardo Cavallo. In scena Gerolamo Alchieri, Claudia Balboni, Tommaso Cardarelli, Raffaele Proietti, Sebastiano Colla, Ughetta D’Onorascenzo, Martino Duane, Elisabetta Mandalari, Valentina Marziali, Bruno Monico, Cristina Noci, Claudio Pallottini, Marco Paparella, Andrea Pirolli, Roberto Stocchi, Raffaele Proietti, Carlo Ragone, Alessio Sardelli e Marco Simeoli. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Dopo la pausa estiva, nella cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone riprende la programmazione della Fondazione Musica per Roma. In arrivo il 29 agosto (per la prima data) il poliedrico artista pugliese Checco Zalone che presenterà al pubblico il suo nuovo spettacolo, Amore + Iva, in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici (repliche il 30 agosto, 1° e 2 settembre). Inizio spettacolo alle ore 21. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

MUSICA

Fino al 15 ottobre al Parco del Celio (nell’area tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna) l’Associazione culturale Sound&Image propone Jazz&Image, con la direzione artistica dell’Alexanderplatz di Eugenio Rubei. Questi i concerti in programma alle 21.30: Brandon Allen Quartet ( 23 agosto ); il sassofonista Maurizio Giammarco con il suo Syncotribe Quintet ( 24 e 25 agosto ); Lorenzo Tucci Touch Trio featuring Rosario Giuliani ( 26 agosto ); Nebula featuring Francesco Ciniglio e Raynald Colom ( 27 agosto ); Silvia Manco trio ( 28 agosto ). Il 29 agosto appuntamento con Tango Negro, serata tributo a Juan Carlos Caceres che vedrà sul palco Ariel Tobio (voce), Natalio Mangalavite (pianoforte), Martin Bruhn (batteria e percussioni) e Carlos “eltero” Buschini (basso). È possibile prenotarsi alla mail: prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com. Acquisto biglietti presso il botteghino della manifestazione.

Nei Giardini della Filarmonica (via Flaminia 118 – II Municipio), per la XXIX edizione de I Solisti del Teatro, appuntamento il 24 agosto alle 21.30 con il concerto La Vita Intorno – Parole e Musica di Stefano Marselli. Una serata in musica tra le note che hanno ispirato l’artista nel corso della sua carriera. Con lo stesso Stefano Marselli (chitarra e armonica) saranno sul palco Sandro Foà (batteria), Stefano Petrocco (basso), Roberta Petruzzellis (voce), Alberto Donadio (piano e tastiere), Francesco Petrucci (chitarra) e Michele Sacco (sax). Spettacolo alle 21.30; botteghino aperto dalle 19 alle 22; info e prenotazioni dalle 10 alle 18 al 380.7862654.

Nell’arena della Biblioteca Laurentina (piazzale Elsa Morante – IX Municipio) per la V edizione di Officina Estate, il progetto di Officina delle Culture Aps che propone laboratori, spettacoli e performance in costante confronto con il territorio, il 26 agosto alle 18 è in programma il primo appuntamento del laboratorio di percussioni con Moustapha Mbengue e Tam Tam Morola che sveleranno le tecniche del tamburo, condividendo con i partecipanti le ritmiche africane e la capacità di suonare insieme divertendosi (max 30 partecipanti). Partecipazione gratuita con prenotazioni a info@officinadelleculture.org.

Tornano i grandi appuntamenti musicali proposti dalla Fondazione Musica per Roma nella cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Si riparte il 26 agosto con lo spettacolo The Magical Music of Harry Potter. Un coro, un’orchestra sinfonica e alcuni solisti presenteranno dal vivo le canzoni e i brani musicali più celebri dell’universo del giovane mago. Il 27 agosto serata speciale con The Music of the Lord of the Rings and the Hobbit. Le colonne sonore dei film di Peter Jackson “Il Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit”, tratti dall’opera di J.R.R. Tolkien, saranno eseguiti “live” da un’orchestra sinfonica, un coro e da alcuni solisti. Per la rassegna Roma Summer Fest, il 28 agosto atteso il concerto di Carmen Consoli & Elvis Costello: la cantantessa del rock e uno dei miti della musica si esibiranno insieme in un live che sarà un viaggio attraverso le tappe delle loro straordinarie carriere. Inizio spettacoli alle ore 21. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

ARTE

Fino al 31 agosto è in programma Roma città aperta, il progetto di Nomas Foundation a cura di Raffaella Frascarelli e Sabrina Vedovotto che apre a tutti le porte di alcuni atelier di artiste e di artisti della Capitale. In questo modo, l’esperienza di uno studio visit (solitamente accessibile solo agli addetti ai lavori) si apre al pubblico che può interagire, osservare e scoprire come prende forma la ricerca artistica. In programma il 28 agosto alle 11 la visita allo studio dell’artista Alfredo Pirri (via dei Consoli, 73). Presso lo stesso studio, alle 19, verrà poi proiettato il docufilm Roma Isola Aperta, selezionato alla 22ᵃ edizione della Festa del Cinema di Roma. Seguirà il 29 agosto , sempre alle 11, la visita allo studio dell’artista Gioacchino Pontrelli (via Teano 4, interno 8). I visitatori saranno accolti da specialisti di arte contemporanea, mediatrici e mediatori culturali che li guideranno verso maggiori approfondimenti sulla ricerca dell’artista, sulla sua biografia, sui progetti pubblici, su materiali e linguaggi delle opere. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria alla email rca@nomasfoundation.com.

Fino al 30 agosto Bluecheese Project propone la V edizione di RIONE ROMA Tour Festival, da un’idea di Lara De Angelis e Pierpaolo Fabrizio. Nel cuore del centro storico, dieci giorni di laboratori, tour, arte partecipata, installazioni site specific e talk per percorrere la “città altra” attraverso azioni di socialità in grado di accrescere il benessere dell’individuo e del territorio. Tutti i giorni, in via Arco di Parma 18, dalle 18 alle 20, sarà visitabile l’installazione site specific Paesaggio Astratto realizzata dal duo di incisori contemporanei StenLex. Tra i panni stesi di un cortile privato, l’opera sarà esposta per tutta la durata del Festival e saranno gli stessi inquilini ad accogliere e descrivere ai visitatori l’installazione. Sarà visibile, inoltre, la mostra fotografica Io sono qui a cura di Valentina Bellomo. Un evento di arte partecipativa realizzato attraverso gli scatti della stessa Bellomo, Matilde Rinaldi e Vanessa Caredda. La mostra è il frutto di un lavoro di ascolto dei residenti, protagonisti dei ritratti. Le opere, in un percorso di ritratti-gigantografie, saranno esposte lungo le vie del Rione Ponte, tra piazza del Fico e via della Pace. La mostra comprende anche l’installazione Inside Out Project, un progetto di arte pubblica internazionale creato dal noto artista JR. Accesso libero.

Al Palazzo delle Esposizioni ultimi giorni per vedere la mostra VITA DULCIS. Paura e desiderio nell’Impero romano: si conclude infatti il 27 agosto l’esposizione dedicata alla più recente produzione di Francesco Vezzoli, curata dallo stesso artista insieme a Stéphane Verger. Prosegue fino al 3 settembre invece la mostra a ingresso gratuito Julie Polidoro | Social Distance che presenta 14 tele dell’artista ed è curata da Giuseppe Armogida. Le mostre sono visitabili dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso ore 19). Biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

Al Mattatoio di Testaccio ultimi giorni, fino al 27 agosto , per vedere ancora nel Padiglione 9A la mostra Terra animata | Visioni tra arte e natura in Italia (1964-2023), a cura di Paola Bonani e Francesca Rachele Oppedisano (biglietti online su https://ecm.coopculture.it) e, nel Padiglione 9B, l’esposizione Contra Spem Spero. Storie dall’Ucraina curata da Kateryna Radchenko, con opere di undici artisti ucraini dedicate al racconto degli eventi in corso nel loro Paese (ingresso libero). Entrambe le mostre sono visitabili dal martedì alla domenica, dalle 11 alle 20 (ultimo ingresso ore 19).

Al MACRO si concludono il 27 agosto le mostre: After The Light dedicata al lavoro dell’artista Jochen Klein; Tempus Fugit di Studio Temp, studio di design grafico fondato da Guido Daminelli, Marco Fasolini e Fausto Giliberti; What why WET? che ripercorre, attraverso il racconto dell’editore Leonard Koren, la traiettoria della rivista da lui fondata “WET: The Magazine of Gourmet Bathing”. Prosegue invece fino al 10 settembre Beethoven Was a Lesbian, che ripercorre l’intera carriera della compositrice e performer Pauline Oliveros. Ancora un mese, fino al 24 settembre , per ammirare la collettiva In Prima Persona Plurale, in cui all’interno di uno spazio agiscono diversi elementi – opere d’arte, musica, artefatti, maschere, superfici riflettenti, performer – che trasportano il visitatore in una dimensione alternativa attraverso l’associazione di queste varie entità. Visitabile fino al 29 ottobre l’esposizione Vicolo della Penitenza 11/A curata da Janice Guy, che raccoglie le opere di dodici artisti, e la mostra The Bidet and the Jar del duo artistico franco-britannico composto da Daniel Dewar e Grégory Gicquel. Tutte le mostre sono a ingresso gratuito e visitabili dal martedì al venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Questa settimana, tra le iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, si segnalano diverse visite guidate. La rassegna Passeggiate Romane, il ciclo itinerari alla scoperta di monumenti, luoghi e spazi della Città eterna, noti e meno noti, dal medioevo alla contemporaneità, il 23 agosto alle 19, a cura di Vanessa Ascenzi ed Elisabetta Maffioli, propone una visita alla Porta del Popolo. Si potrà visitare l’interno del monumento e percorrere il camminamento superiore con affaccio sulla piazza. Sarà anche l’occasione per conoscere il Centro di Documentazione del Sito UNESCO di Roma, che ha sede proprio nell’edificio. (Appuntamento: Porta del Popolo in piazza del Popolo 11 D, nei pressi del fornice di sinistra della Porta).

Nel fine settimana il Museo di Roma in Trastevere ospiterà eccezionalmente, nella sala Multimediale, i nuovi appuntamenti di Weekend stellari, gli incontri per tutti, pensati e realizzati dagli astronomi del Planetario di Roma. Un’occasione, per i visitatori, di avventurarsi alla scoperta dell’universo tra spiegazioni scientifiche, storia, arte e narrazioni mitologiche, partecipando il 26 agosto alle due conferenze La scoperta dei pianeti mancanti (ore 11) e Le sonde Voyager, dai giganti alle stelle (ore 17) entrambe a cura di Luca Nardi e il 27 agosto alle due curate da Gabriele Catanzaro dal titolo Viaggio alla scoperta dell’universo: il sistema solare (ore 11) e Viaggio alla scoperta dell’universo: la vita delle stelle (ore 17). Ingresso con biglietto del Museo, fino a esaurimento posti. Gratuito con la Mic card.

Nell’ambito di aMICi, il ciclo di visite guidate gratuite riservate ai possessori della MIC Card, il 29 agosto sono in programma due appuntamenti. Alle 17 a Villa Borghese la visita guidata Uno studio d’artista nel cuore di Villa Borghese farà conoscere il Museo Pietro Canonica, ricco di memorie e arredi preziosi, attraversando i suoi tre spazi principali: l’area espositiva, l’atelier e l’appartamento privato dello scultore Pietro Canonica che in questo edificio abitò e lavorò dal 1922 al 1959, anno della sua morte. Alle 19 invece, al Teatro Argentina (Largo di Torre Argentina, 52) la curatrice Vanessa Ascenzi guiderà la visita Al Museo del Teatro Argentina per i suoi 50 anni, per scoprire questo piccolo museo istituito proprio 50 anni fa, per esporre opere, documenti e fotografie che narrano la storia plurisecolare del teatro Argentina. Il 31 agosto alle 10, a cura di Valentina Musella, nell’area archeologica dei Fori Imperiali si terrà Quando sono stati scoperti i Fori Imperiali?. Visitando i Fori di Traiano e di Cesare si capirà come il susseguirsi di diverse campagne di scavo, sterri e demolizioni ha definito il profilo dell’area centrale nel corso della storia. (Appuntamento: piazza Madonna di Loreto, accanto alla biglietteria nei pressi della Colonna di Traiano).

Per il ciclo Archeologia in Comune il 26 agosto alle 9.30 Sergio Palladino guiderà la visita a Monte Testaccio, familiarmente chiamato dai romani “monte dei cocci”, il gigantesco accumulo di frammenti di anfore destinate al trasporto dell’olio, formatosi tra il I e il III secolo d.C. Una volta travasato il contenuto, le anfore erano ridotte in frantumi e portate in quella che si può definire la prima discarica differenziata nella storia. (Appuntamento: via Nicola Zabaglia 24; il percorso presenta barriere architettoniche e non è accessibile a disabili motori). Il 29 agosto alle 15.15, sempre a cura di Sergio Palladino, è prevista una visita al Colombario di Pomponius Hylas, il sepolcro che prende il nome dal liberto qui sepolto. Scoperta nel 1831 dal marchese Pietro Campana, la struttura presenta un ricco apparato figurativo, composto da affreschi e stucchi raffinatissimi. (Appuntamento: via di Porta Latina 10, all’interno del Parco degli Scipioni).

Si segnala infine che per tutto il mese di agosto si potrà ancora usufruire dell’emozionante Circo Maximo Experience, il viaggio in realtà aumentata che, attraverso l’uso di speciali visori 3D, consente ai visitatori di immergersi nella storia del Circo Massimo grazie alle ricostruzioni architettoniche e paesaggistiche di tutte le sue fasi storiche. La narrazione è disponibile in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese e giapponese. Dal martedì alla domenica dalle 17 alle 20 (ogni 15 minuti, ultimo ingresso 1h 10′ prima della chiusura). Biglietti pre-acquistabili online sul sito www.circomaximoexperience.it oppure al contact center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).

Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it.

INCROCI ARTISTICI

Nell’ambito della V edizione di RIONE ROMA Tour Festival, azioni per il benessere dell’individuo e del territorio a cura di Bluecheese Project, queste le attività in programma questa settimana: il 23 agosto alle 10, tour Metamorfosi ambientale e urbanistica in compagnia del botanico Emiliano Proietti Pannunzi e della guida Arianna Fusco che esploreranno Trastevere e Villa Sciarra in un itinerario che svelerà le trasformazioni urbanistiche e le dinamiche che hanno connotato e dato identità a questo ambito urbano di Roma (appuntamento: Ministero della Pubblica Istruzione, viale Trastevere); alle 18 presso i Giardini di Sant’Alessio (via di Sant’Alessio) lo stesso Pannunzi, in collaborazione con Eugea, terrà il laboratorio Il giardino delle farfalle, sulla buona pratica del giardinaggio urbano anche come difesa della biodiversità (durante la giornata ciascun partecipante riceverà un kit di semi). Il 24 agosto alle 18 presso i Giardini di piazza Vittorio Emanuele II (lato via Conte Verde) c’è il laboratorio Manuale per il ciclista urbano a cura di Ruotalibera: essere ciclista a Roma si può e il laboratorio dimostrerà ai partecipanti come farlo nel modo migliore e più sicuro. Il 25 agosto alle 10 da via dell’Arco di Parma 18 partirà il tour A spasso con Bruna: una passeggiata in compagnia di una residente del centro storico da 30 anni, Bruna Bortoloni, che racconterà il Rione percorrendo gli itinerari quotidiani di una non turista. Il 26 agosto alle 9 è in calendario il tour in bicicletta Siete cinefili? Mettetevi alla prova!, una pedalata per le strade e piazze di Roma che hanno fatto da scenografia ad alcuni dei più famosi film italiani, dal Neorealismo alla commedia degli anni ’80 (appuntamento: Castel Sant’Angelo); alle 18 si torna presso i Giardini di Sant’Alessio per il laboratorio Creatività e riuso con Patrizio Fortuna: materiali di scarto diventeranno opere d’arte dando nuova vita a plastiche, cartoni e metalli. Il 27 agosto , sempre nei Giardini di Sant’Alessio, alle 10 c’è il laboratorio Moltiplichiamo le piante con Tanya Santolamazza che darà ai partecipanti consigli utili su come far crescere le piante intrattenendo il pubblico con quiz divertenti per calcolare insieme la loro impronta ecologica e indovinelli floreali per i più piccoli; alle 19 si torna nei Giardini di piazza Vittorio Emanuele II per il tour L’armonia del sé con l’insegnante di Taiji Quan, Qiuju Zhang: un percorso di benessere psicofisico tra le vie del parco guidato dalla disciplina filosofica orientale Qigong. Il 28 agosto alle 17.30 è in programma il tour L’immensità del cielo di Roma, passeggiata astronomica con l’astrofisica Martina Cardillo che racconterà tutto il cielo che è nascosto tra chiese, monumenti e giardini del centro di Roma (appuntamento: Piazza Navona davanti alla Fontana dei fiumi); alle 21, sempre nei Giardini di Sant’Alessio la guida astronomica Fabrizio Marra condurrà l’astrotour La luna nel corso del quale sarà possibile osservare il satellite con l’aiuto di un telescopio professionale. Il 29 agosto alle 17 appuntamento in via Giacinto De Vecchi Pieralice per il tour Gustamundo, un viaggio gastronomico alla scoperta di storie e sapori condotto da rifugiate politiche e migranti; alle 19, presso il Casilino Sky Park in viale della Bella Villa 106, è in programma il talk a cura di Bluecheese Project e Fusolab 2.0 Sperimentazioni artistiche e welfare culturale, incontro per confrontarsi sulle pratiche culturali e artistiche quali elementi essenziali per una rigenerazione urbana che includa spazi di benessere per l’individuo e il territorio (l’appuntamento fa parte del ciclo di incontri pubblici realizzati dalla rete P.A.C.- Performing Arts Contemporanee). Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.it.

Il 26 agosto alle 23 al Giardino degli Aranci (via di Santa Sabina), per ScenArte. 29° Festival Internazionale del Teatro Urbano a cura della compagnia Abraxa Teatro, e nell’ambito de Le Stagioni dei Municipi. Performance, Racconti e Immagini dai 15 Municipi di Roma è in programma una passeggiata notturna Dal Colle Aventino al Rione Testaccio. Guidati dalla sociologa urbana Irene Ranaldi, i partecipanti ripercorreranno le tappe dell’evoluzione, nell’ultimo secolo, del XX rione del centro storico di Roma, Testaccio, il primo quartiere operaio di Roma Capitale. Si scenderà dal colle Aventino e si passeggerà lungo le strade del quartiere popolare facendo tappa a piazza Testaccio e davanti a luoghi significativi come la targa apposta sulla facciata della casa dove è nata Gabriella Ferri e a quella dove ha vissuto Elsa Morante. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail abraxateatro@abraxa.it.

KIDS

A largo Alessandrina Ravizza (XII Municipio), nell’ambito della programmazione del Cinevillage Monteverde, l’arena cinematografica all’aperto a cura di AGIS Lazio, appuntamento il 28 agosto alle 21 con la proiezione de La Sirenetta di Rob Marshall. Biglietti online su https://nottidicinema.it.

Al Laurentino 38 (via Michele Saponaro) torna Città Foresta – Le Cosmicomiche, il festival curato e organizzato da Latitudo Art Projects nato da un’idea di Benedetta Carpi De Resmini, che fino al 14 ottobre offre laboratori artistici di collage, fotografia, suono e molto altro incoraggiando la socializzazione, la creatività e la condivisione di valori ed esperienze. Il 29 agosto sono in programma: Personaggi Cosmici, laboratorio sulla cartapesta volto al riciclo e al riuso condotto dallo street artist Davide D’Angelo aka URKA (dalle 17 alle 18.30), e Trasformazioni Cosmiche, laboratorio di costruzione di maschere legato alla sperimentazione di personalità e forme a cura di Jacopo Natoli e Danilo Innocenti dell’Associazione ESSA! Spazio-laboratorio (dalle 18.30 alle 20). Tutte le attività sono a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail communication@latitudoartprojects.net, al numero 06.59877542 o via WhatsApp al 333.1245191.