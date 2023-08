ADR assume addetti alle pulizie per l’aeroporto di Fiumicino

ADR, concessionaria esclusiva per la gestione del sistema aeroportuale romano, ricerca addetti alle pulizie per sanificazione sale imbarco/partenze, igienizzazione servizi e riordino locali presso lo scalo di Fiumicino (RM).

Il Gruppo Aeroporti di Roma è alla ricerca di:

Addetti alle Pulizie

La risorsa, all’interno dell’aeroporto, si occuperà di curare gli aspetti inerenti il decoro e la pulizia delle aree aperte al pubblico, come i servizi igienici, le sale imbarco, le sale partenze e i relativi arredi, garantendo il riordino e l’igienizzazione dei locali e degli ambienti. Il candidato ideale ha maturato un’esperienza pregressa nel ruolo in contesti pubblici e complessi (aeroporti, centri commerciali, ospedali, etc.), sviluppando una spiccata attenzione al cliente.

Principali attività e responsabilità:

Adottare tecniche, prodotti e strumenti per la pulizia e l’igiene degli ambienti in base alla tipologia di intervento da realizzare e allo stato degli ambienti (locali, arredi, etc.) secondo le procedure e gli standard predefiniti;

Riconoscere le principali tipologie di prodotti per la pulizia e l’igiene di spazi e ambienti, individuandone caratteristiche, proprietà e i possibili ambiti di applicazione;

Adottare le procedure di ripristino dell’equipaggiamento e le modalità più adeguate a mantenere in ordine le apparecchiature e gli strumenti d’uso;

Adottare comportamenti virtuosi per la gestione dei rifiuti e degli scarti prodotti nell’intervento di pulizia;

Adottare le procedure e le tecniche di riassetto e ripristino degli spazi e degli ambienti identificando priorità e fabbisogni;

Individuare il prodotto idoneo al grado di sporco da eliminare ponendo attenzione alla tipologia di superficie interessata, senza trascurare il fattore ecologico;

Conoscere le misure di prevenzione degli infortuni in quanto è previsto l’utilizzo di macchinari, prodotti tossici o infiammabili;

Applicare rigorosamente la separazione dei rifiuti e le norme di tutela dell’ambiente.

Conoscenze e competenze:

Conoscenza e rispetto delle norme igienico-sanitarie;

Orientamento alla qualità;

Attitudine alla risoluzione dei problemi e alla gestione di priorità;

Forte senso di affidabilità e responsabilità;

Possesso della patente B.

Offriamo un contratto a tempo determinato, part-time su turni anche notturni e festivi.

Titolo di studi:

Diploma di scuola media inferiore

Sede di lavoro:

Fiumicino Aeroporto