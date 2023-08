Il Lazio sorride con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Roma vinti 23.750 euro con tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 11 milioni di euro in tutta Italia, per un totale superiore ai 737 milioni in questo 2023.

10eLotto, nel Lazio tripletta da 56 mila euro

Lazio in festa con il 10eLotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, a Roma sono state registrate vincite per 56mila euro: la più alta è arrivata grazie a un 6 Oro da 25mila euro, seguita da un 3 Oro da 13 mila e da due 3 (combinazione 17-21-23) da 9mila euro ciascuno.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 11 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,42 miliardi di euro in questo 2023.

