Concorso Ministero della Giustizia 2023, in arrivo 18 mila posti

Il Ministero della Giustizia si prepara a numerose nuove assunzioni per il 2023. Grazie allo sblocco del turnover, all’introduzione di nuovi progetti legati al PNRR e ad altri fattori, sono in arrivo migliaia di nuovi posti di lavoro che saranno coperti a breve tramite varie procedure concorsuali, assunzioni e graduatorie.

Tutti i prossimi Concorsi Ministero della Giustizia – Come funzioneranno e come partecipare

Quanti saranno i posti a disposizione?

I posti a disposizione attualmente previsti sono migliaia, suddivisi tra vari bandi e tra i vari dipartimenti del Ministero.

L’incremento del personale ministeriale è stato possibile grazie allo sblocco del turnover nelle Pubbliche Amministrazioni (PA) e a iniziative governative mirate. Queste azioni sono finalizzate a rafforzare i vari Ministeri al fine di garantire un migliore funzionamento dei servizi pubblici. Il decreto PNRR 2 ha autorizzato l’assunzione di 1092 unità di personale tramite nuovi bandi di concorso per rafforzare gli Uffici per l’esecuzione penale esterna (Uepe), e ha anche consentito l’assunzione a tempo indeterminato di 1.200 precari del Ministero della Giustizia entro il 2023. Inoltre, il DPCM del 22 luglio 2022 ha previsto la copertura di oltre 1400 posti di lavoro nel Ministero, inclusi attraverso nuove selezioni pubbliche. Il DPCM dell’11 maggio 2023 ha autorizzato il reclutamento di oltre 6.900 risorse, di cui più di 5.700 tramite nuovi bandi di concorso. Queste assunzioni sono rivolte sia a supportare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che a colmare le carenze di personale all’interno dei Ministeri, contribuendo a garantire servizi pubblici efficienti ed efficaci.

Come saranno suddivise le assunzioni?

In particolare, si prevedono:

– 11.919 addetti ufficio processo;

– 1092 posti per il dipartimento di Esecuzione Penale Esterna e Giustizia Minorile;

– 107 funzionari contabili DAP;

– 1400 posti di operatori giudiziari, area II F1;

– 1047 posti di cancellieri esperti, area II F3;

– 1000 posti di personale per l’area II F2;

– 959 posti di conducenti di automezzi, area II F1;

– 418 posti di funzionari UNEP (Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti), area III F1;

– 340 posti di direttori, area III F3;

– 286 posti di funzionari tecnici area III F1 (di cui 50 contabili, 45 statistici, 100 informatici, 91 tecnici, architetti e ingegneri);

– 237 posti di assistenti tecnici, area II F2

– 220 dirigenti;

– 63 posti di assistenti contabili, area II F2;

– 63 posti di assistenti informatici, area II F2.

Inoltre, con il DPCM 22 Luglio 2022, sono arrivate maggiori informazioni su ulteriori profili suddivisi tra i vari dipartimenti del Ministero.

Le assunzioni al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria saranno suddivise tra:

– 12 dirigenti penitenziari, da reclutare tramite bandi di concorso;

– 1 dirigente di 2a fascia, da reclutare tramite nuovi bandi di concorso e scorrimento graduatorie idonei.

– 168 unità di Area terza F1, di cui: 160 tramite concorso da bandire al Ministero della Giustizia e

8 mediante progressioni verticali;

– 115 unità di Area seconda F2, di cui: 95 tramite concorso da bandire al Ministero della Giustizia e 20 mediante progressioni verticali;

Mentre per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità:

– 2 dirigenti penitenziari, da reclutare tramite scorrimento graduatoria concorso DGMC 18 posti dirigenti Epe;

– 1 dirigente di seconda fascia, da reclutare tramite corso concorso VIII SNA;

– 65 unità di Area terza F1, da reclutare tramite scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni;

– 34 unità di Area terza F2, da reclutare tramite scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni.

Inoltre, per il Dipartimento organizzazione giudiziaria personale e servizi sono previsti:

– 4.530 assistenti;

– 919 funzionari;

– 30 dirigenti II fascia.

Infine per il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi:

– 400 unità di Area terza F1 aut. tramite concorso come da autorizzazione DPCM 20.06.2019;

– 215 unità di Area terza F1 tramite concorso CUFA;

– 20 Direttori Area terza F1 tramite scorrimento graduatoria;

– 14 Direttori Area terza F3 da reclutare tramite concorso;

– 319 Cancellieri esperti Area seconda F3 aut. tramite concorso.

Perché ci saranno oltre 18mila assunzioni?

Per via del ritardo nell’indizione dei bandi di concorso nel corso del 2022 e all’eliminazione del turnover nel settore pubblico e al numero totale di assunzioni approvate dall’ANP e previste per il 2023. Parte delle assunzioni sarà effettuata, mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi lo scorso anno o di precedenti procedure concorsuali, avviamento da centri per l’impiego e mobilità.

Requisiti di partecipazione

Qual è il titolo di studio richiesto?

Per partecipare sarà richiesto un diploma o un titolo di laurea.

In particolare, è possibile prevedere che per i profili di “operatori” e “assistenti” sarà richiesto un diploma. Per maggiori informazioni riguardanti i requisiti è comunque necessario attendere l’uscita dei bandi.

Ci saranno limiti di età?

No, non dovrebbero essere previsti limiti di età.

Uscita dei bandi e come partecipare

Come si inoltra la domanda?

Per partecipare, è necessario attendere l’uscita dei bandi di concorso sul portale di reclutamento INPA. In quanto le PA non sono più tenute a pubblicare i bandi di concorso sulla Gazzetta Ufficiale – serie concorsi ed esami.

Per poter partecipare dovrai inoltre possedere:

– lo SPID: se non ce l’hai ancora, scopri come ottenerlo leggendo questa guida.

– una PEC intestata a te: per scoprire come attivarla velocemente in 30 minuti leggi questa pagina.

Quando usciranno i bandi?Gran parte dei nuovi concorsi previsti dovrebbe essere bandita durante il corso del 2023. Tuttavia, non tutte le procedure saranno bandite nello stesso momento e alcuni concorsi potrebbero slittare ai prossimi anni.

Dove trovo il DPCM in cui si parla di queste nuove assunzioni?Puoi scaricare e consultare i vari DPCM in merito, da qui:

– DPCM 22 Luglio 2022.

– DPCM assunzioni nella Pubblica Amministrazione

Prossimi Concorsi Ministero Giustizia – Come prepararsi per le prove

Simulatore Quiz

Se hai intenzione di partecipare ai Concorsi Ministero Giustizia, avrai sicuramente bisogno del simulatore quiz.

Puoi esercitarti fin da subito utilizzando la funzione materie presente sul simulatore: ti basta aggiungere tutte le materie attinenti al profilo per il quale intendi concorrere.

Manuale

Per avere una preparazione completa sulle materie previste ti consigliamo inoltre il Manuale dedicato ai prossimi Concorsi Ministero della Giustizia e il manuale per il Concorso Ufficio del processo.

