Eurojackpot, estrazione oggi 22 agosto 2023: numeri vincenti. Ecco le ultime estrazioni con tutti i numeri fortunati di questo martedì. Il primo gioco a jackpot al quale partecipano ben 18 Paesi europei e con un primo premio sempre milionario. Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia: 18 i Paesi per conquistare un grande montepremi in palio tutti i martedì e venerdì.

Come si gioca a Eurojackpot

Giocare è semplicissimo: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2€. Sono ben le 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1. Se fai 5+2 vinci il jackpot milionario europeo. Puoi giocare sia in ricevitoria che comodamente online.

Eurojackpot ti aspetta tutte le settimane, martedì e venerdì, alle 20.00 con una grande estrazione. Di norma, i numeri ci mettono un po’ a essere estratti e intorno alle 21:15/30 esce la combinazione con tutti i numeri fortunati e vincenti.

Eurojackpot, estrazione oggi 22 agosto 2023: numeri vincenti

Di seguito riportiamo la sequenza dei numeri vincenti di oggi, euronumeri compresi:

IN AGGIORNAMENTO

Il Jackpot dell’estrazione di oggi 22 agosto 2023

Eurojackpot è sempre milionario. Anche quando viene vinto, infatti, il jackpot riparte sempre da 10 milioni di € e cresce sempre più velocemente a ogni concorso. Il montepremi per il prossimo concorso ammonta a 10 milioni €. Sarai tu il prossimo a vincere? Ce lo auguriamo. Ricordiamo che sono 7 i numeri vincenti che vengono estratti e due di questi sono euronumeri. Se avessi perso qualche estrazione e volessi controllare l’archivio per confrontare i numeri giocati con quelli vincenti, non ti resta che cliccare qui.

Le lotterie

