A causa di un autobus in fiamme, la statale 148 “Pontina” è temporaneamente chiusa al traffico per un tratto di circa 100 metri all’altezza del km 107,600 a Terracina, in provincia di Latina. Non si registrano feriti.

Veicolo in fiamme sulla pontina, vicino Terracina

Il traffico è provvisoriamente indirizzato lungo una strada complanare con indicazioni in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.