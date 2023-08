Roadhouse cerca personale anche con prima esperienza: posti a Roma, Castel Romano, Fiumicino, Ostia e Pomezia

Roadhouse, nota azienda della ristorazione veloce che fa parte del Gruppo Cremonini, ha affidato all’agenzia per il lavoro Manpower la ricerca di addetti sala e cucina (anche prima esperienza) da inserire presso i punti vendita di Roma.

Se stai cercando una nuova opportunità che coniughi la passione e l’interesse per la ristorazione e un ambiente di lavoro dinamico, allora abbiamo l’offerta di lavoro per te!

Per la catena di ristoranti ROADHOUSE presenti in tutte le regioni e con prossime aperture su tutto il territorio italiano, Manpower ricerca risorse da inserire come CAMERIERI/E o CUOCHI/ADDETTI-ADDETTE GRILL

Cosa farai concretamente?

Ti occuperai di fornire assistenza, cortesia e competenza alla clientela, garantendo la preparazione dei tavoli e della mise en place, la preparazione delle portate, il servizio ai clienti secondo gli standard qualitativi e le procedure HACCP.

Requisiti richiesti:

– serietà, affidabilità, spigliatezza

– capacità di operare in team

– autonomia nel raggiungimento del posto di lavoro con l’auto e/o con la moto

– si valutano profili anche di prima esperienza e/o studenti universitari

Cosa significa lavorare in Roadhouse: avrai l’opportunità di lavorare nel più grande gruppo alimentare italiano, fare un percorso di formazione, accompagnato dai colleghi più esperti, mirato ad acquisire autonomia in ogni attività. Lavorare in Roadhouse ti offrirà l’occasione di una crescita professionale concreta e potrai rivestire ruoli manageriali e di responsabilità nel coordinamento di un team di risorse.

Cosa Ti offriamo?

Inserimento iniziale con contratto di somministrazione part time 15/20 h settimanali finalizzato all’assunzione diretta in azienda. Avrai a disposizione un percorso di crescita interno e di sviluppo delle competenze per prepararti a futuri ruoli di coordinamento.

LUOGO DI LAVORO: uno dei seguenti ristoranti a vostra scelta:

Ardeatina

Battistini

Boccea

Castel Romano (Roadhouse + Billy Tacos)

Centro Salario

Corso Vittorio Emanuele

Da Vinci

Eur

Gran Roma

Gran Roma Billy Tacos

Ostia Lido (Roadhouse + Billy Tacos)

Pomezia

Romanina

Salaria

Termini

Tiburtina

Torre Spaccata

Trastevere (Roadhouse + Billy Tacos)

ORARI DI LAVORO: 11.00 – 15.00, 18.00 – 24.00