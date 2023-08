Albano, a bordo di un monopattino con la droga: nei guai un 19enne

I Carabinieri della Stazione di Albano Laziale, coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri, hanno arrestato un 19enne del posto, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I dettagli

La notte del 18 agosto, durante un servizio di controllo del territorio i Carabinieri hanno notato il giovane transitare in corso Matteotti incrocio via San Martino a bordo di un monopattino elettrico e lo hanno fermato per un controllo.

Nel corso delle verifiche il ragazzo è parso particolarmente nervoso e così i militari hanno deciso di procedere alla perquisizione personale rinvenendo, occultato negli slip, un frammento di hashish di circa 100 g e nel marsupio, che portava a tracolla, un coltellino, un bilancino di precisione e denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita.

I Carabinieri hanno poi eseguito una perquisizione a casa del giovane rinvenendo altri 400g circa di hashish, un coltellino intriso di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

All’esito della celebrazione del rito direttissimo che si è tenuto presso il Tribunale di Velletri, l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto per il giovane la misura cautelare degli arresti domiciliari.