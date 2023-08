La sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Roma alle ore 8,45 circa ha inviato in via della stazione Tuscolana (RM) la squadra 3/A con al seguito l’autobotte Ab/12, per l’incendio di alcuni locali delle ferrovie adibiti a deposito e occupati abusivamente da diverse persone senza fissa dimora.

Il personale dei vigili del fuoco è giunto sul posto stamattina, ha spento l’incendio e messo in sicurezza alcune bombole di GPL, per poi recuperare all’interno, purtroppo, un cane privo di vita.

I locali sono stati dichiarati inagibili. Non ci sono stati feriti. Sul posto era presente anche la polizia di stato per eseguire i rilievi di rito e accertare l’esatta dinamica dell’incendio.