L’episodio è avvenuto il 15 agosto sul Boeing 737-700 della Southwest Airlines, registrato N7737E, partito da Houston, in Texas, diretto a Cancun in Messico. Il motore di un aereo (il volo WN-307) decollato dalla pista 31L, ha preso fuoco mentre erano a bordo 186 passeggeri.

L’equipaggio a interrotto la salita a 3000 piedi, spento il motore di destra e tornato a Houston Hobby per un atterraggio sicuro sulla pista 04 circa 15 minuti dopo la partenza Alcuni passeggeri a bordo, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” sono riusciti a riprendere la scena dall’interno dell’aereo: 45 minuti dopo il decollo l’aereo è stato così costretto a tornare indietro e a compiere un atterraggio di emergenza all’aeroporto William P. Hobby di Houston.

L’aereo ha lasciato la pista e si è fermato lontano per l’ispezione da parte dei servizi di emergenza. Non ci sono stati feriti. Un Boeing 737-700 sostitutivo con registrazione N555LV ha raggiunto Cancun con un ritardo di circa 2,5 ore. L’aereo è ancora a terra a Houston circa 33 ore dopo l’atterraggio. La compagnia aerea ha segnalato un potenziale problema meccanico. Ecco il video del motore che ha preso fuoco mentre era in volo negli Stati Uniti: https://www.itemfix.com/v?t=m4bw4j&jd=1