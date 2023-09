Una svolta epocale nel settore della medicina, che può aprire nuove frontiere per i malati con insufficienze renali. Un rene di maiale continua a funzionare 32 giorni dopo il suo trapianto in un essere umano cerebralmente morto, il periodo più lungo senza rigetto osservato per questo tipo di operazione, ha annunciato mercoledì un team scientifico americano. Questi trapianti di organi da animale a uomo, chiamati anche xenotrapianti, vengono sviluppati nella speranza di affrontare la cronica carenza di donazioni di organi

Dopo il cuore, un rene di maiale trapiantato in un altro essere umano negli Stati Uniti. Il nuovo trapianto ha avuto luogo presso il NYU Langone Hospital di New York City il 14 luglio, su un uomo di 57 anni che era cerebralmente morto e posto in supporto vitale dopo aver donato il suo corpo alla scienza. I reni di quest’uomo sono stati rimossi durante un’operazione e sostituiti con un rene di un maiale geneticamente modificato, in modo che l’organo non venisse immediatamente rifiutato dal corpo umano. Questi 32 giorni rappresentano “il periodo più lungo durante il quale un rene di maiale geneticamente modificato ha funzionato in un essere umano”, ha accolto l’ospedale in un comunicato stampa, indicando che prevede di continuare le analisi per un altro mese.

Diversi xenotrapianti sono stati eseguiti da questo team negli ultimi anni, incluso il primo trapianto al mondo di un rene di maiale in un essere umano, nel settembre 2021. Il primo trapianto al mondo di cuore suino in un essere umano vivente è stato eseguito da un ospedale dell’Università del Maryland. L’uomo è morto due mesi dopo l’operazione. Più di 100.000 americani, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono attualmente in lista d’attesa per un trapianto di organi, di cui quasi 88.000 sono in attesa di un rene.