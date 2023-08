Estate caldissima, soprattutto nel mese di luglio. Agosto sta finendo e settembre 2023 è praticamente dietro l’angolo. Le vacanze, per i più fortunati, stanno terminando, e la ripresa del lavoro è ormai imminente. Più di qualcuno ha però le ferie in questo mese. E dunque scopriamo quali sono le proiezioni per il mese che sta arrivando, dal punto di vista meteo. Quali previsioni dobbiamo attenderci?

Meteo, proiezioni per settembre 2023 nel Lazio: quali previsioni aspettarci?

Sarà un settembre 2023 anomalo nei Comuni della regione Lazio? Scopriamolo insieme.

Partiamo dal dire che le temperature, rispetto ad agosto, caleranno progressivamente di circa 10 gradi. Le temperature medie saranno tra i 20°C e 26°C. Sarà comunque un mese ancora caldo. Previsti massimo una decina di giorni di pioggia in questo mese, più precisamente potranno essere almeno 3 e mediamente 7/8. Non sono previste nevicate, ma nei giorni di pioggia bisognerà sempre monitorare, dal momento che ogni fenomeno di maltempo sta quasi trasformandosi in emergenza.

Tendenzialmente, buone notizie per chi attende settembre per andare in vacanza e per chi ha ancora voglia di farsi qualche fine settimana al mare.

A ogni modo, non dovrebbe essere un mese anomalo. Sarà ancora caldo, ma la sera bisognerà uscire più coperti. In attesa di ottobre e delle classiche ottobrate romane.