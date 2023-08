AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 – ALBANO LAZIALE

CONCORSO (scad. 7 settembre 2023)

Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di centocinquantadue posti di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di medicina d’emergenza-urgenza. (GU n.60 del 08-08-2023)

In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 323 del 3 luglio 2023 e' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, in forma aggregata per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di centocinquantadue posti di dirigente medico - Disciplina medicina d'emergenza-urgenza, in qualita' di azienda capofila. Il termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico deve avvenire entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Qualora detto giorno sia festivo il termine deve intendersi prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 60 del 27 luglio 2023. Per ulteriori informazioni ci si puo' rivolgere alla UOC Gestione risorse umane - Ufficio reclutamento del personale - della ASL Roma 6 - Borgo Garibaldi n. 12 - C.A.P. 00041 Albano Laziale (Roma) - Tel. 06 9327 3835 /3793/2553/3903/3834. FONTE: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/08/23E09047/s4