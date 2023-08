Choc a Nettuno: un uomo di 77 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione. Indagini in corso.

Nettuno, anziano trovato morto in casa: indagini in corso

Stando a quanto riportato dall’Ansa, il corpo dell’uomo è stato rinvenuto in via dei Laghi a Nettuno. Al momento non si escluderebbe nessuna pista, neanche quella dell’omicidio.

L’anziano presentava una ferita alla testa. Indagini in corso: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio