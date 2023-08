Sulla strada statale 2 “Cassia” è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma in località Cesano, a causa di un incidente.

Cassia, incidente a Cesano: coinvolti tre veicoli

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Cesano.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli causando il ferimento di tre persone.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Potrebbero seguire aggioramenti.

Foto di repertorio