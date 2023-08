Tragedia alle terme di Cretone: muore un bimbo di soli 8 anni

Tragedia alle terme di Cretone, nel territorio di Palombara Sabina, in provincia di Roma: un bimbo di circa otto anni è morto nella serata di ieri, giovedì 17 agosto 2023.

Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto riportata dall’Ansa, il piccolo sarebbe stato risucchiato dallo scarico di una piscina durante i lavori di pulizia e svuotamento, in prossimità dell’orario di chiusura. Per il bimbo non c’è stato nulla da fare: il corpo è stato in seguito recuperato dai Vigili del Fuoco.

L’esatta dinamica di quanto successo è ora al vaglio delle Forze dell’Ordine: si apprende che la struttura dove si è verificata la tragedia è stata posta sotto sequestro. Potrebbero seguire ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.

