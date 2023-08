Secondo quanto riportato dall’Agenzia Ansa, questa mattina, intorno alle 7, si sarebbe verificato un maxi inseguimento sul GRA – Grande Raccordo Anulare di Roma finito con l’arresto di una persona.

Il maxi inseguimento

L’inseguimento sarebbe iniziato questa mattina quando un uomo avrebbe iniziato a lanciare oggetti contro le auto che viaggiavano sul GRA. Segnalato da alcuni automobilisti, sono subito intervenute le pattuglie delle Forze dell’Ordine ma l’uomo è riuscito a sfuggire, entrando in un autonoleggio dove avrebbe rubato un furgone con il quale ha proseguito la fuga.

L’inseguimento sarebbe iniziato dopo che lo stesso furgone non si è fermato all’alt della polizia e sarebbe durato per molti chilometri. L’uomo infatti avrebbe imboccato l’A24 per poi dirigersi verso la tangenziale ed entrare in città. Roma Today riporta che sarebbero intervenute almeno 20 volanti e un elicottero di supporto in volo. L’uomo è stato fermato in Piazza Pio XI, nel quartiere Aurelio, vicino la zona del Vaticano.

Durante l’inseguimento alcune auto sarebbero state speronate, fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Foto di repertorio