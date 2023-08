Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato il Concorso ATA ex LSU, con 590 posti per Lavoratori Socialmente Utili in possesso della licenza media. È possibile inviare la domanda dal 17 Agosto fino all’8 Settembre 2023.

Concorso personale ATA ex LSU 2023 – Come funziona e come partecipare

Quanti sono i posti a disposizione?

I posti a disposizione sono in totale 590.

In quali regioni e province sono suddivisi i posti?

I posti a disposizione vengono suddivisi nelle seguenti regioni e province:

– Abruzzo: Chieti, L’Aquila, Teramo;

– Basilicata: Potenza;

– Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia;

– Campania: Avellino, Caserta, Napoli;

– Friuli Venezia Giulia: Gorizia, Pordenone, Udine;

– Lazio: Frosinone, Rieti;

– Liguria: La Spezia;

– Lombardia: Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Sondrio;

– Molise: Isernia;

– Piemonte: Asti, Biella e Vercelli;

– Puglia: Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto;

– Sardegna: Cagliari;

– Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani;

– Toscana: Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Prato;

– Umbria: Terni;

– Veneto: Belluno e Venezia.

A chi è rivolto il concorso?

Il concorso ATA ex LSU è rivolto a:

1. Personale che non ha potuto partecipare alla procedura selettiva precedente a causa della mancata emanazione del bando nella loro provincia di appartenenza.

2. Personale che ha partecipato alla precedente procedura selettiva e che è risultato soprannumerario nella graduatoria provinciale di inserimento a causa della carenza di posti disponibili.

Qual è il titolo di studio richiesto?

Per partecipare è richiesto un diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media), conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Ci sono altri requisiti per partecipare?

Sì, è anche necessario aver svolto, per almeno 5 anni anche non continuativi (nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019 – computo per anno solare), servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.

Ci sono i limiti di età per poter partecipare?

No, il concorso non prevede limiti di età.

Come si articola il concorso?

Il concorso prevede una procedura selettiva per soli titoli. I titoli valutati sono titoli di cultura e titoli di servizio.

Da chi viene gestita la selezione?

La selezione viene gestita da ogni USR a livello di provincia. Per partecipare, il candidato deve obbligatoriamente presentare la domanda per la provincia dove si trovano le scuole in cui lavorava al 29 febbraio 2020. Altrimenti, sarà escluso dal processo.

Come inoltrare la domanda e dove scaricare il bando

Come si inoltra la domanda?

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente tramite il portale del Ministero dell’Istruzione.

Per poter partecipare avrai bisogno dello SPID: se non ce l’hai ancora, scopri come ottenerlo leggendo questa guida.

Prima di inoltrare la domanda, ti consigliamo di leggere attentamente il bando e qualsiasi altra informazione contenuta nella pagina ufficiale.

Entro quale data è possibile partecipare?

È possibile inoltrare la domanda dal 17 Agosto alle ore 23:59 dell’8 Settembre 2023.

Foto di repertorio