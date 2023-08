Valditara: “Coniugati tutela del lavoro e maggiori servizi per le scuole”

È stato pubblicato il 17 agosto il bando per la nuova procedura selettiva di internalizzazione dei servizi di pulizia nelle istituzioni scolastiche. Il bando, sulla base di una disposizione del 2013 (articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.), consentirà di assumere a tempo indeterminato 590 unità di personale.

La procedura, che consta di un decreto interministeriale – condiviso con i Ministeri del Lavoro, dell’Economia e delle finanze e della Pubblica amministrazione – e del conseguente bando di concorso, era ferma dal settembre 2022, data ultima per lo svolgimento del relativo concorso.

Sin dall’inizio del suo mandato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, aveva sostenuto l’approvazione di un emendamento di proroga perché la selezione potesse essere realizzata. “Si tratta di una misura che andrà a sanare le mancanze del passato e che coniuga l’interesse alla tutela del lavoro con i maggiori servizi necessari a garantire l’efficienza delle Istituzioni scolastiche”, ha commentato il Ministro Valditara.

Il concorso è finalizzato all’assunzione nello Stato dei candidati risultati idonei nel precedente concorso, ma che non sono stati assunti per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza, e di nuovi candidati che non avevano potuto partecipare alla procedura perché il termine di settembre 2022 era scaduto senza che il bando fosse emanato.

Il bando è disponibile a questo link: https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/#