Ciampino. Incendio Ecologica 2000: nuova nota di aggiornamento

In merito all’incendio che nelle prime ore di sabato 29 luglio ha coinvolto l’impianto di stoccaggio e trasferenza rifiuti Ecologica 2000 a Ciampino, la Conferenza dei Sindaci della ASL Roma 6 dirama una nuova nota stampa congiunta di aggiornamento.

Incendio Ciampino, nuova nota stampa di aggiornamento

La nota conclusiva della Asl RM6 datata 14/08/2023, conferma che i recenti esiti del monitoraggio della qualità dell’aria trasmessi da Arpa Lazio consolidano l’andamento favorevole già delineato negli ultimi giorni, evidenziando concentrazioni di inquinanti inferiori ai valori di riferimento.

Sempre la nota ASL RM6 riporta i risultati delle analisi condotte in collaborazione con l’Istituto zooprofilattico di Lazio e Toscana su campioni di matrice vegetale, che hanno mostrato valori conformi ai limiti considerati.

Pertanto, sulla scorta di tali dati, con la predetta nota, la Asl RM6 comunica la conclusione delle attività di monitoraggio della qualità dell’aria e delle matrici vegetali e la richiesta inoltrata alla Regione Lazio, come già fatto in occasione di altri incendi, per l’avvio del Piano di Sorveglianza epidemiologica tramite il coinvolgimento del Dipartimento di Epidemiologia Regionale.

Si riportano di seguito le raccomandazioni ritenute ancora utili dalla Asl RM6, già indicate nella precedente nota congiunta:

lavaggio di frutta e verdura prodotta in loco;

pulizia straordinaria degli impianti di aerazione forzata;

lavaggio con solo acqua delle superfici oggetto di potenziale accumulo di polveri, qualora non ancora effettuate.

Foto di repertorio