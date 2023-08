Cerveteri, dramma il giorno di ferragosto: morto un 46enne

Dramma a Cerveteri la notte di Ferragosto. Morto un uomo di 46 anni a causa di un incidente.

Brutto incidente a Cerveteri: morto 46enne

Il sinistro si è verificato la notte di Ferragosto appena trascorso. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, a Cerveteri, un uomo a bordo di uno scooter ha improvvisamente perso il controllo del mezzo e si è andato a schiantare contro un albero.

Sul posto sono subito sopraggiunti i sanitari del 118 ma, purtroppo, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente anche i militari per i classici rilievi del caso.