Brutto incendio in provincia di Frosinone: interessati 15 ettari di collina

Alle ore 12 di ieri i vigili del fuoco frusinati sono intervenuti a Santopadre in via valle cantieri per lo spegnimento di un incendio che ha interessato circa 15 ettari di collina.

Incendio a Santopadre: interessati 15ettari di collina

Sul posto 7 unità VVF (1 squadra AIB Anti Incendio Boschivo + DOS Direttore Operazioni di Spegnimento) e 3 mezzi VVF per lo operazioni di spegnimento via terra.

Necessario anche l’intervento di 3 Canadair dei vigili del fuoco che si sono alternati per il supporto aereo con oltre 20 lanci effettuati per domare l’incendio.

Sul posto presente anche la protezione civile e i carabinieri forestali.

Al momento non è stato possibile accertare le cause dell’incendio.

L’intervento si è concluso alle ore 20.