Ferrovie dello Stato assume assistenti ai lavori: basta il diploma

Come viene riportato da Lavoro Facile, Italferr (società del Gruppo Ferrovie dello Stato) ricerca assistenti lavori opere civili e assistenti lavori opere tecnologiche da inserire presso le sedi di Roma, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Torino e Verona.

I dettagli

Il personale dovrà: controllare la realizzazione deii lavori eseguiti; raccogliere, predisporre, classificare e archiviare la documentazione formale e contabile; vigilare sulla sicurezza in cantiere.

Requisiti in base al ruolo: diploma di istituto tecnico e/o laurea triennale/magistrale nell’area dell’architettura e ingegneria edile, nell’area dell’ingegneria civile e ambientale e/o in ingegneria elettrica, ingegneria elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria dei trasporti; esperienza nella mansione; buona conoscenza del Pacchetto Office e di altri sistemi operativi; buona conoscenza della lingua inglese; disponibilità a frequenti trasferte.

Le condizioni offerte sono: assunzione diretta come da CCNL della mobilità/area contrattuale attività ferroviarie, compenso commisurato alla seniority, welfare integrativo, assicurazione sanitaria e tanti altri vantaggi.

Come inviare il Cv

Per maggiori dettagli e invio candidature (la domanda va inviata entro 31 agosto) cliccare sul profilo di interesse sopra indicato.