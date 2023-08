La polizia postale lancia l’allerta: “Attenzione al furto di account social”. Ecco come funziona la truffa.

Per prevenirlo, aumenta il livello di sicurezza del profilo attivando ad esempio l’autenticazione a due fattori o la verifica in due passaggi: in questo modo, si associa alla semplice password un altro fattore di sicurezza che rende difficile la violazione dell’account.

Basta accedere al menu impostazioni di sicurezza del profilo.

Approfondisci qui:

https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/cyber-hygiene/proteggi-i-tuoi-account-con-lautenticazione-a-due-fattori-e-la-verifica-in-due-passaggi/index.html