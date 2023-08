Non si ferma l’Estate Romana nel week end di Ferragosto. Con appuntamenti, spettacoli, proiezioni e visite guidate sono diverse le proposte culturali in città nel lungo ponte di Ferragosto. Il 15 agosto restano aperti al pubblico i Musei Civici, il Palazzo delle Esposizioni, il MACRO e il Mattatoio. Proseguono le proiezioni nelle arene all’aperto ancora attive che quest’anno hanno caratterizzato il bando dell’Estate Romana, gli spettacoli teatrali all’Anfiteatro del Porto turistico di Roma, sul lungomare di Ostia, e all’Arena Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti 2023 a Villa Borghese. E ancora spettacoli di musica dal vivo in diverse zone della città. Per tutti gli eventi informazioni e prenotazioni allo 060608, sul sito culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma.

“La città di Roma si prepara ad un Ferragosto denso di iniziative culturali. Sono particolarmente felice di questo programma che non si ferma neppure nei giorni di festa. Per questo ringrazio tutti gli operatori culturali della nostra città coinvolti nelle aperture dei Musei e nelle iniziative dell’Estate Romana, che garantiranno con il loro lavoro l’offerta culturale di Roma“. Così l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor.