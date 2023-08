Concorso OSS Lazio, 485 posti disponibili anche con Terza Media

Concorso OSS Regione Lazio 2023: ben 485 posti anche con Terza Media, pubblicata la delibera, si resta in attesa della pubblicazione sul Bollettino regionale del Lazio e sulla Gazzetta Ufficiale. Per partecipare è sufficiente la licenza media.

Concorso OSS Regione Lazio 2023 – Come funziona e come partecipare

Quanti sono i posti a disposizione? Sono 485, e saranno attribuiti alle Aziende aggregate come di seguito specificato:

– Fondazione PTV – Policlinico Tor Vergata/Capofila 120;

– 30 posti nell’ASL Roma 1;

– 25 posti nell’ASL Roma 2;

– 23 posti nell’ASL Roma 3;

– 50 posti nell’ASL Roma 4;

– 40 posti nell’ASL Roma 5;

– 15 posti nell’ASL Roma 6;

– 45 posti nell’AO San Camillo-Forlanini;

– 30 posti nell’AO San Giovanni Addolorata;

– 2 posti nell’AOU Sant’Andrea;

– 25 posti nell’AOU Policlinico Umberto I°;

– 15 posti nell’IRCCS IFO;

– 50 posti nell’ASL Frosinone;

– 13 posti nell’ASL Rieti.

I posti sono a tempo indeterminato? Sì, i posti sono a tempo pieno e indeterminato.

Sono presenti delle riserve? Il 50 per cento dei posti complessivi è riservato ai soggetti che ricadono nelle situazioni soggettive contemplate da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini nonché ai titolari di posizioni lavorative:

– Legge n. 68 del 12/03/1999 e ss.mm.ii. Norme per il diritto al lavoro dei disabili;

– D.Lgs. n. 66 del 15/3/2010 e s.m.i. in materia di riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate;

– personale impiegato presso le Aziende aggregate al presente concorso in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti alle attività dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio.

Requisiti di partecipazione

Ci sono i limiti di età per poter partecipare? No.

Qual è il titolo di studio richiesto? È richiesto il possesso di:

– diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o assolvimento dell’obbligo scolastico.

– attestato di qualifica di operatore socio sanitario.

Quali sono gli altri requisiti richiesti? È richiesto inoltre avere:

– conoscenza della lingua inglese;

– conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse.

Prove e materie del concorso – Cosa studiare

Cosa prevede il concorso? Il concorso prevede:

– eventuale preselezione;

– prova pratica/scritta;

– prova orale.

In cosa consiste la preselezione?

È facoltà dell’Amministrazione effettuare una prova di preselezione della quale sarà data notizia non meno di 15 giorni prima dello svolgimento, con indicazione delle relative modalità di esecuzione. Il punteggio ottenuto nell’eventuale prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Come funziona prova pratica/scritta?

Consiste nell’esecuzione e/o illustrazione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta. La prova pratica potrà essere espletata anche in forma scritta e potrà consistere in quesiti a risposta multipla.

La valutazione di sufficienza per l’ammissione alla prova orale è di 21/30esimi.

In cosa consiste la prova orale?

Verte sull’approfondimento delle materie di cui alla prova pratica. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.

La valutazione di sufficienza è di 21/30esimi.

Come funziona la valutazione titoli?

Sono 40 i punti riservati alla valutazione dei titoli sono così ripartiti, in conformità a quanto statuito dalla Regione Lazio:

– 22 punti (max) per titoli di carriera;

– 4 punti (max) per i titoli accademici e di studio;

– 2 punti (max) per le pubblicazioni e i titoli scientifici;

– 12 punti (max) per il curriculum formativo e professionale.

Come inoltrare la domanda e dove scaricare il bando

Come si inoltra la domanda?

La domanda di partecipazione al concorso deve essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, dopo la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.

Per poter partecipare dovrai inoltre possedere:

– una PEC intestata a te: per scoprire come attivarla velocemente in 30 minuti leggi questa pagina.

Dove trovo il bando?Da qui puoi scaricare e consultare la delibera, in attesa della pubblicazione del bando:

– Operatori Socio Sanitari.

È possibile indicare una preferenza di destinazione?

Ai candidati sarà richiesto, prima dello svolgimento della prova orale, di esprimere l’indicazione di preferenza di destinazione tra le Aziende aggregate al concorso. La preferenza espressa dai candidati avrà valore meramente indicativo e non vincolante per l’azienda capofila: in fase di assegnazione l’azienda capofila procederà – nel rispetto dell’ordine riportato nella graduatoria finale e tenuto conto del numero di posti disponibili presso ciascuna azienda aggregata – all’assegnazione dei soggetti aventi titolo, tenuto conto, ove possibile, della preferenza di destinazione espressa.

Il soggetto, vincitore o idoneo, che rifiuti la proposta di assunzione pervenuta dall’Azienda del S.S.R. assegnataria, ovvero che non risponda nei termini previsti alla richiesta di assunzione, sarà definitivamente espunto dalla graduatoria.

È previsto il pagamento di una tassa?

Sì, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti per la partecipazione al concorso di cui al presente bando è dovuto il contributo di partecipazione di € 10,00 (dieci/00), in alcun caso rimborsabile.

Entro quale data è possibile partecipare?Entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso OSS Regione Lazio 2023 – Come prepararsi per le prove

Se hai intenzione di partecipare al Concorso OSS Regione Lazio 2023, avrai sicuramente bisogno del simulatore quiz.

In attesa della creazione di una specifica banca dati, puoi esercitarti fin da subito utilizzando il simulatore: contiene le banche dati ufficiali dei Concorsi Operatore Socio Sanitario.

Oltre all’utilizzo del Simulatore, ti consigliamo di iscriverti ad alcuni Corsi Online, che rappresentano uno strumento utile per la preparazione di una o più materie oggetto di esame.

Per avere una preparazione completa sulle materie indicate nel bando ti consigliamo inoltre i Manuali per OSS.

