Sanzioni per oltre 4.000 euro a carico di 23 esercenti per abbandono di rifiuti su strada, errato conferimento e violazioni in tema di regolamento comunale: è quanto emerso dai controlli di questo fine settimana nei confronti di circa 40 attività commerciali in zona Centro Storico da parte delle pattuglie del NAD (Nucleo Ambiente Decoro) della Polizia di Roma Capitale.

I controlli

Le verifiche hanno permesso di individuare anche tre operai, fermati mentre stavano scaricando materiale edile, mobili, materassi ed elettrodomestici vicino a dei cassonetti in viale Manzoni e via Costantino, zona Ostiense.

L’intervento tempestivo degli agenti è stato reso possibile anche grazie a delle segnalazioni di alcuni residenti, che hanno fornito elementi utili a risalire agli autori degli illeciti, compiuti poco prima dell’arrivo delle pattuglie.

In entrambi i casi i rifiuti sono stati rimossi a spese dei responsabili.

