Ostia, si tuffa in mare e scompare: paura per una 14enne

La sala operativa dei Vigili del Fuoco del comando di Roma alle 5:00 del 13 agosto 2023 ha inviato ad Ostia, sulla via litoranea all’altezza del primo cancello nel tratto di spiaggia libera, la squadra 13/A ed il nucleo Sommozzatori per un soccorso a mare.

Ostia, paura per una 14enne dispersa in mare: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Una ragazza di 14 anni era entrata in mare ed il cugino, non vedendola rientrare, ha immediatamente allertato i soccorsi. Il personale del vigili del fuoco, giunto sul posto, è riuscito ad individuare la giovane eha provveduto a raggiungere a nuoto la ragazza, riuscendo a trarla in salvo e portandola a riva.

La 14enne è stata affidata alle cure del 118, che ha predisposto il trasferimento all’ospedale capitolino Bambino Gesù.

Foto di repertorio