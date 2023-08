Paura a Civitavecchia, gommone prende fuoco

Nell’ambito dei servizi di controllo preventivi messi in campo dai Carabinieri, in occasione del Ferragosto, ieri mattina, al largo del porto di Civitavecchia, i Carabinieri della Sezione navale della Compagnia di Civitavecchia, in navigazione con la motovedetta d’altura, hanno prestato soccorso a un gommone di 8 metri in difficoltà a causa di un incendio accidentale occorso al motore.

La vicenda

Il natante in difficoltà è stato rimorchiato e ricondotto all’interno del porto in sicurezza. Per fortuna sia il proprietario, un romano sessantenne, che la moglie sono rimasti illesi.