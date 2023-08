Si tratta di vere e propri siti di e-commerce truffaldini. La truffa corre sui social network, poiché grazie alle nostre abitudini, e talvolta alle nostre ingenuità, fa sì che alcuni malintenzionati riescano a raggirarci non una, bensì due volte. Ecco quali sono le modalità con cui operano diversi siti e a cui bisogna prestare massima attenzione.

Siti di e-commerce truffa promossi sui social: vendono prodotti, e vi “fregano” due volte. Ecco come

I siti, come i social network, si sa, hanno dei cookie a cui bisogna dare il proprio assenso. D’altronde, il mondo della pubblicità online si è impoverito e spesso sono soltanto questi i modi in cui diversi siti riescono a sopravvivere. App e social network alimentano così il loro business, anche per permettere agli utenti di continuare a utilizzare gratuitamente i loro servizi. Questo però dà modo al fornitore dei servizi di conoscere le nostre abitudini di consumo, o se magari abbiamo recentemente osservato un oggetto in rete e dunque siamo desiderosi di accaparrarcelo. Tuttavia, magari quell’oggetto così ambito altrove costa molto ed è qui che subentra la truffa.

Ovvero, il sito di turno, creato da poche ore viene sponsorizzato sui social e magari millanta di vendere proprio quel prodotto che cercate, a un prezzo molto più conveniente. Allietati dalla proposta, magari vi fate ingannare e finite per comprarlo, senza nemmeno curarvi di verificare su Google se il sito è indicizzato, ha buone recensioni, insomma se è affidabile. Così, comprate il prodotto che vi serve, poiché pensate che alle brutte non avete speso così tanto. E qui arriva la prima truffa: il prodotto, infatti, non arriverà mai. Passano i giorni e il sospetto in voi inizia ad alimentarsi, sempre più. A questo punto, però, subentra la seconda truffa. Arriva un sms in cui vi dice che ci sono stati problemi con la consegna del vostro pacco e c’è un link su cui cliccare sopra.

Ovviamente, facendolo, vengono richiesti dati relativi alla vostra carta, e potete immaginare che se nella prima truffa vi hanno preso soltanto i soldi per il prodotto, che non sarà mai consegnato, adesso il rischio è che possano intascarsi tutto il denaro presente sulla vostra carta. Il sito di turno poi sparisce dopo qualche ora o giorno e ne subentra un altro, con un nome differente e che magari vende lo stesso prodotto o altri ancora e la truffa continua.

I consigli

Diffidate sempre da siti di e-commerce poco conosciuti. Se avete dei dubbi, cercate bene su google se la loro reputazione è infima o meno. Informatevi anche sui social se qualcuno ha già acquistato e può raccontarvi la sua esperienza. Spesso infatti quando “ricicciano” le promozioni social di questi siti truffaldini, sono ricchi di commenti negativi. Qualora foste stati truffati, abbiate cura di bloccare la vostra carta e di richiederne una nuova, dopo aver sporto denuncia. Prestate sempre la massima attenzione e abbiate cura quando diffondete i vostri dati relativi alle carte di crediti e non solo. E un buon antivirus non guasta mai.