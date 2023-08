Alle ore 7:00 circa sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro verso Napoli, è avvenuto un incidente all’altezza del km 594, che ha visto coinvolte sette autovetture.

Incidente tra Anagni e Colleferro oggi in autostrada: coinvolte 7 vetture

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Il traffico è transitato su due corsie e si registravano fino a 8 km di coda in direzione di Napoli.

Gli utenti diretti verso Napoli sono usciti a San Cesareo, sulla Diramazione di Roma sud, hanno poi percorso la SS6 Casilina e sono rientrati in A1, alla stazione di Anagni. Almeno quelli che hanno voluto evitare di farsi la coda, in attesa che la strada tornasse ripercorribile.

Poco prima delle ore 8:00 sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro verso Napoli, è stato risolto l’incidente all’altezza del km 594, che ha visto coinvolte sette autovetture.

Attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano code a tratti in direzione di Napoli. Ancora non si hanno notizie in merito alle persone coinvolte nel mega sinistro. A tal proposito, potrebbero seguire aggiornamenti.