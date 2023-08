Piedimonte San Germano, nasconde 70 g di cocaina nel cappuccio della felpa

I Carabinieri della Stazione di Piedimonte San Germano hanno arrestato un 29enne originari della valle dei santi poiché trovato in possesso di 70 grammi di cocaina.

I dettagli

Il giovane, sorpreso presso l’abitazione di un’amica residente nel comune di Piedimonte San Germano mentre era sottoposto alle prescrizioni del “foglio di via obbligatorio” dal citato comune, al fine eludere il controllo, ha opposto resistenza ai militari che lo hanno prontamente bloccato e perquisito trovando l’ingente quantitativo di cocaina occultato all’interno del cappuccio della felpa.

L’uomo è stato accompagnato presso il carcere di Cassino dove resterà disposizione dell’Autorità Giudiziaria alla quale dovrà chiarire provenienza e destinazione dello stupefacente.

Continua l’impegno degli uomini e delle donne della Compagnia Carabinieri Cassino e delle Stazioni dipendenti nel diuturno contrasto all’illegalità in risposta alla domanda di sicurezza dei cittadini di Cassino e dei paesi vicini.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.