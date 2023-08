Velletri, il Muro della Gentilezza: le parole dell’Assessore Ilaria Neri

In merito alle notizie diffuse circa il Muro della Gentilezza, situato presso il parco Baden Powell in via Metabo, arrivano chiarimenti dall’Amministrazione comunale.

I chiarimenti dell’amministrazione comunale di Velletri

“L’associazione La Rete di Tutti non ha più disponibilità della casetta e avrebbe voluto installarne una più grande, temporaneamente, in quanto il progetto ha scadenza a ottobre 2023.” – ha dichiarato l’Assessore al Comune di Velletri, Ilaria Neri – “La presidente dell’associazione ha chiesto un incontro per comunicarci le difficoltà nel mantenere la casetta dove sono riposti gli oggetti e gli indumenti donati, in quanto il proprietario l’avrebbe rivoluta indietro, in anticipo rispetto al termine previsto.

Per la prosecuzione del progetto, fino a scadenza, l’associazione ha espresso l’intenzione di acquistare a spese proprie una casetta di dimensioni più grandi. Ma, come verificato dagli Uffici preposti, l’approvazione avrebbe comportato un nuovo piano permanente, in contrasto con il Regolamento per l’installazione di elementi di arredo sul suolo pubblico o gravato da servitù pubblica, con il divieto di installazione permanente all’interno di giardini pubblici, di manufatti non aderenti a tipologie e dimensioni riferite al suddetto Regolamento, vincolate anche dall’ex D.Lgs n. 42/04.

Per tali ragioni l’Amministrazione, insieme all’associazione, ha condiviso lo spostamento presso la Villa Ginnetti, dove un locale è già stato concesso all’associazione per il Bookcrossing, in modo che il progetto possa proseguire in un luogo anche maggiormente accessibile, visto il parcheggio sottostante”. – Ha concluso l’Assessore.