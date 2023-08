Concorso per 1.740 docenti di educazione motoria in tutta Italia

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 1.740 docenti di educazione motoria per le classi quarte e quinte della scuola primaria. Il personale sarà impiegato nel corso dell’anno scolastico 2023/2024 su tutto il territorio nazionale.

I dettagli del bando

Parte il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, per la copertura di 1740 posti comuni vacanti e disponibili nell’anno scolastico 2023/2024, per le classi quarte e quinte della scuola primaria, così come rilevati dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 28 aprile 2023, n. 74.

Il concorso è bandito a livello nazionale e organizzato su base regionale, secondo la ripartizione indicata nell’Allegato 1 al Bando.

Per le procedure il cui numero di posti messi a bando sia pari o superiore a 4, una riserva dei posti pari al 30%, è prevista in favore di coloro che, entro il termine di presentazione delle istanze, abbiano maturato tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali nei precedenti 10 anni, di cui almeno uno nell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria.

Il Concorso si articola in una prova scritta, in una prova orale e nella valutazione dei titoli, secondo le modalità definite dagli articoli 8, 9 e 10 del Bando.

Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Bando, costituisce abilitazione nei casi in cui il candidato ne sia privo. L’USR responsabile della procedura è competente all’attestazione della relativa abilitazione.

Come fare per partecipare

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inoltrata entro il 6 settembre esclusivamente attraverso il Portale unico del reclutamento (https://www.inpa.gov.it/).

Per leggere il testo integrale del bando con tutte le altre indicazioni utili per inviare la candidatura clicca qui.