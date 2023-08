Roccasecca, scivola in piscina e batte la testa: paura per una bimba

Tanta paura nella giornata di ieri, 10 agosto 2023, a Roccasecca, in provincia di Frosinone: una bambina è stata trasferita a Roma dopo aver battuto la testa in piscina.

Roccasecca, bambina trasferita a Roma dopo essere scivolata in piscina

Stando a quanto riportato dall’Ansa, una bimba di 9 anni, in vacanza in Ciociaria, è scivolata sul pavimento bagnato di una piscina e avrebbe batuto con violenza la testa, perdendo i sensi. Immediato l’intervento del personale sanitario del 118; nel frattempo la ragazzina aveva anche ripreso conoscenza ma, per precauzione, è stato comunque disposto il trasferimento al Bambino Gesù di Roma.

Sempre stando a quanto riferito dall’Ansa, le attuali condizioni della piccola dovrebbero essere stazionarie. Sul posto sono intervenute anche le Forze dell’Ordine per ricostruire con esattezza quanto successo.

Foto di repertorio