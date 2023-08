Regione Lazio, buoni da 700 euro per l'assistenza ai disabili

Riportiamo di seguito il comunicato della Regione Lazio relativo all’accesso ai buoni servizio per l’assistenza di persone non autosufficienti.

Assistenza alle persone non autosufficienti, disponibile l’avviso pubblico per accedere ai buoni servizio

L’ammontare massimo del buono è pari a 700 euro mensili, per un totale di 12 mensilità. I richiedenti devono presentare domanda di partecipazione, esclusivamente online, accedendo alla piattaforma efamily a partire dalle ore 15:00 dell’11 settembre 2023.

Avviso Pubblico per accedere a buoni servizio finalizzati al pagamento dei servizi di assistenza per le persone non autosufficienti nel territorio della Regione Lazio – Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027

Possono richiedere il Buono Servizio coloro che si prendono cura di familiari non autosufficienti e l’ammontare massimo del buono è pari a 700 euro mensili, per un totale di 12 mensilità.

Al momento della data di presentazione della domanda il/la richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o essere in possesso di regolare permesso di soggiorno CE (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss.mm.ii.)

essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio;

avere un’età inferiore a 67 anni;

essere coniugato/a, unito/a civilmente o convivente di fatto oppure avere una parentela fino al secondo grado in linea retta o collaterale oppure essere affine entro il primo grado con la persona non autosufficiente che usufruirà dei servizi;

svolgere attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo o trovarsi in stato di disoccupazione secondo quanto previsto della normativa vigente;

avere un ISEE non superiore a € 50.000

La persona non autosufficiente, destinataria del servizio, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o essere in possesso di regolare permesso di soggiorno CE (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss.mm.ii.);

essere residente in uno dei comuni della Regione Lazio;

essere in possesso della certificazione da parte dell’Unità Valutativa Multidimensionale (U.V.M) che attesti la non autosufficienza, oppure, in alternativa, avere uno stato di invalidità certificato al 100% ed essere in una delle seguenti condizioni sul mercato del lavoro:

disoccupato;

in condizione di non occupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 150/2015;

studente o impegnato in percorso di tirocinio;

inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in altra condizione);

pensionato.

I Buoni Servizio sono spendibili per accedere alle seguenti prestazioni:

Assistenza domiciliare, con l’esclusione di attività sanitaria, erogata da enti accreditati

Centri diurni socio assistenziali autorizzati e servizi semiresidenziali autorizzati;

Assistente familiare, con la/il quale è stato sottoscritto un regolare contratto di lavoro.

I Buoni possono essere utilizzati per il pagamento delle spese sostenute relative ai servizi sopra descritti fruiti a partire dal mese di luglio 2023 fino al mese di dicembre 2024, per massimo 12 mensilità consecutive.

L’erogazione del Buono è cumulabile con altri servizi e/o contributi pubblici di natura socioassistenziale. Nel caso in cui il Buono si cumuli con altri contributi riconosciuti a valere sulle stesse spese sostenute, la somma dei contributi richiesti non potrà in ogni caso superare l’ammontare totale delle spese sostenute.

I richiedenti devono presentare domanda di partecipazione, esclusivamente online, accedendo alla piattaforma efamily: http://buoniservizio.efamilysg.it, a partire dalle ore 15:00 dell’11 settembre 2023 ed entro le ore 23:59 del 29 dicembre 2023, o fino ad esaurimento fondi.

Nel caso in cui si abbiano in carico di cura più di una persona non autosufficiente potrà presentare una domanda per ciascuno di essi.

Per usufruire dei Buoni Servizio gli enti accreditati, i centri diurni e i servizi semiresidenziali devono essere registrati alla piattaforma efamily: https://buoniservizio.efamilysg.it a partire dalle ore 15:00 dell’11 settembre 2023.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’Avviso Pubblico al seguente link e i manuali o altri materiali di supporto sul portale efamily https://www.efamilysg.it/

Servizi di supporto ai richiedenti

Per eventuali informazioni necessarie sono a disposizione dei richiedenti che ne abbiano bisogno i seguenti servizi di supporto:

Pubblicazione istruzioni e faq sul sito della S.G. efamily www.efamilysg.it e sul sito di Regione Lazio;

Contact center attivo dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30 via mail all’indirizzo info@efamilysg.it e telefonicamente al numero verde 800.279.948.

Foto di repertorio