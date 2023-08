Fare Verde contro l’abbandono degli animali: il comunicato stampa

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato sampa di Fare Verde contro l’abbandono degli animali.

Fare Verde e l’Amore per gli animali: il comunicato stampa

Dalle stime, sembrerebbe che nel nostro Paese vengano abbandonati ogni anno circa 80.000 cani e 50.000 gatti e gran parte di essi rischia di morire. La loro morte soprattutto avviene a causa di incidenti, mancanza di cibo e maltrattamenti. Va anche tenuto conto, soprattutto per gli incidenti stradali, che spesso a farne le spese non solo i nostri amici a quattro zampe.

Naturalmente a questa statistica bisognerebbe aggiungere anche altri animali, quali tartarughe, piccoli rettili, serpenti ed uccelli.

Provate a pensare solamente allo stress psichico di un animale, che di punto in bianco è costretto proprio da chi diceva di amarli, a mutare radicalmente le proprie abitudini di vita.

Immedesimatevi per un istante nella loro situazione. Non vi piacerebbe affatto.

Abbandonare un’animale, oltre ad essere un gesto privo di nobiltà d’animo è anche un reato punibile dalla legge.

(Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze),

Certo è, occorre dirlo, viviamo un contesto sociale dove il rispetto per il prossimo si affievolisce sempre più. Giornalmente, purtroppo, lo apprendiamo anche dai notiziari, dove frequenti sono le forme di viltà nei confronti dei nostri diretti simili, ma ciò non può sminuire od accettare le violenze che vengono cagionate nei confronti degli animali.

Pertanto, il nostro appello è rivolto a chiunque sia proprietario di un animale, cercando di sensibilizzare la loro coscienza in modo tale da non commettere atti vili nei loro confronti, ma anche a chi, pur non essendone proprietario, di soccorrere o fare in modo che vengano messi in sicurezza eventuali animali in condizioni di difficoltà, e comunque, di contribuire nella sensibilizzazione delle buone pratiche di comportamento umano.

Adottare un’animale, creare un clima familiare, spesso sono gesti semplici e spontanei.

Facciamo in modo che nei momenti meno facili, o meno pratici della nostra vita, non sia il nostro animale (che ci aveva catturato il cuore) a pagarne le conseguenze.

Una Vacanza senza di Loro, non è una Vera Vacanza.