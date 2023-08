Sospensione idrica al Municipio XIV e Ciciliano, ecco quando

Riportiamo di seguito le comunicazioni di Acea Ato 2 relative alla sospensione idrica che interesserà Roma, in particolare il Municipio XIV, e il comune di Ciciliano, prevista per giovedì 10 agosto.

I comunicati

Municipio XIV Roma

Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, giovedì 10 agosto dalle ore 08:00 alle ore 21:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Municipio XIV del Comune di Roma. In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

via A. Tebaldi, via Dei Bruno, via G. Girolami, via G. Perusini, via G. Pacetti, via C. Bonfigli, via F.R uiz, via V. Tomasini, via V. Viara De Ricci, via V. Codeluppi, via Ellero, via F. Bonfiglio, via F. Nerli, via U. Celletti, zone limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:

via Augusto Tebaldi angolo Via Dei Bruno.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.

Ciciliano

Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, giovedì 10 agosto dalle ore 08:30 alle ore 16:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Ciciliano. In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

via delle Pianelle, via Beato Tommaso da Cori, via Cerro Piccione, via Dei Vignali, via Della Fonte, via Madonna del Carmine, via Colle Santa Maria, via Stretta Rotonda, via Rocca d’Elci, zone limitrofe.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.